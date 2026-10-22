Soudan: Le vice-président du Conseil souverain évoque avec la Chine l'investissement et les liens culturels

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, Malik Agar s'est entretenu, jeudi à Port-Soudan, avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Soudan, Zhang Xianhua, en marge du Forum de la mer Rouge pour la sécurité et le développement (Forum de Port-Soudan pour la sécurité et le développement 2026).

Les deux responsables ont évoqué les relations diplomatiques et économiques durables entre les deux pays. Malik Agar a particulièrement abordé le dossier des investissements chinois, interrompus en raison de la guerre, de la situation sécuritaire et des politiques antérieures, ainsi que la question de la dette.

Il a exprimé l'attente du Soudan quant au rôle de la Chine dans les enceintes internationales pour préserver l'unité du pays et s'opposer à toute ingérence dans ses affaires intérieures. Il a également réaffirmé la volonté de Khartoum de relancer et d'encourager les investissements publics et privés chinois au Soudan.

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