Afrique du Nord: L'Union des conseils arabes de recherche scientifique soutient le Soudan

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le secrétaire général de l'Union des conseils arabes de recherche scientifique, prof Abdelmajid Ben Amara a réaffirmé le soutien de l'Union aux recherches affectées par les crises, soulignant que la tenue d'un forum international au Soudan, malgré la guerre et en parallèle de la Semaine mondiale du libre accès aux publications scientifiques 2026, témoigne du dépassement de défis majeurs et de la poursuite du processus éducatif grâce aux capacités scientifiques et aux ressources humaines du pays.

Intervenant lors du forum international sur « Le coût du savoir perdu et la relance des activités scientifiques dans les pays touchés par les crises », organisé à l'Université mondiale d'Afrique, Ben Amara a estimé que l'organisation de cette rencontre au Soudan revêtait une signification particulière, tant par son moment que par son lieu.

Selon lui, la question dépasse la seule recherche scientifique pour toucher au coeur des sociétés en crise et à leur capacité à produire du savoir. Le coût du savoir perdu est, a-t-il dit, économique, social et scientifique : ses pertes vont au-delà des destructions matérielles, car elles paralysent une société entière et fragilisent la mémoire nationale.

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