Tunisie: Météo - Pluies orageuses sur les côtes et légère baisse des températures

La météo en Tunisie, ce jeudi 22 octobre 2026, sera marquée par des pluies localement orageuses sur certaines régions côtières, des vents relativement forts au nord et une légère baisse des températures, selon les prévisions météorologiques.

Des pluies orageuses attendues sur les régions côtières

Le temps sera caractérisé par des passages nuageux parfois denses, accompagnés de pluies éparses pouvant prendre un caractère orageux sur les régions côtières du nord et du sud du pays.

Dans les autres régions, le ciel sera marqué par des nuages passagers, avec des conditions météorologiques globalement plus stables.

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Vent relativement fort et mer agitée au nord

Le vent soufflera de secteur nord-ouest sur le nord et le centre, tandis qu'il sera de secteur est dans le sud. Il sera relativement fort à proximité des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

En mer, les conditions seront plus agitées sur les côtes nord, où la mer sera agitée. Sur les autres côtes tunisiennes, elle restera peu agitée à localement agitée.

Températures : jusqu'à 31 °C dans certaines régions

Les températures maximales enregistreront une légère baisse par rapport aux journées précédentes.

Le thermomètre affichera entre 22 et 26 °C dans le nord et sur les hauteurs, tandis que les maximales varieront entre 27 et 31 °C dans le reste du pays.

Cette journée de jeudi sera ainsi marquée par un temps contrasté entre des régions côtières exposées aux averses orageuses et des zones intérieures où les températures resteront relativement élevées.