Togo: Le bilan s'améliore, mais la lutte continue

Le Togo fait figure de bon élève dans la lutte contre le VIH/sida.

Reçu mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, le Dr Christian Mouala, directeur multi-pays de l'ONUSIDA pour le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin, a salué les résultats du pays, qui se rapproche des objectifs fixés par les Nations unies.

Pour atteindre les objectifs « 95-95-95 », 95 % des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut, 95 % d'entre elles doivent être sous traitement et 95 % des patients traités doivent avoir une charge virale indétectable. Le Togo affiche respectivement 94 %, 93 % et 85 %.

« Le pays est presque arrivé au bout du tunnel », estime le Dr Mouala, qui juge crédible l'élimination de la maladie comme menace de santé publique d'ici 2030.

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L'ONUSIDA souligne aussi le rôle actif du Togo dans les discussions mondiales, notamment lors de l'adoption, en juin 2026, de la nouvelle déclaration politique sur le VIH, ainsi que son soutien à la position commune africaine sur la question.

Reste à combler les derniers écarts. L'agence onusienne s'engage à renforcer son appui en matière de prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Elle entend également travailler avec le gouvernement à une stratégie multisectorielle en direction des 15-24 ans, une tranche d'âge où les progrès restent insuffisants.