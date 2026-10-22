Tunisie/Cote d'Ivoire: Coupe de la CAF - Le CSS affronte l'AFAD plateau ce samedi - Corriger pour ne pas se faire piéger

Le match aller en Côte d'Ivoire a été positif au niveau résultat, mais a révélé aussi que beaucoup reste à faire.

Un nul avec un but marqué à l'extérieur est un résultat positif qui soulage, diminue la pression pour le match retour et accentue les chances de passer à la phase de groupes en coupe de la CAF. Avec cette bonne performance contre l'Afad Plateau à Abidjan, on peut dire que le CSS a fait plus que la moitié du chemin pour réaliser son premier objectif de la saison.

Mohamed Kouki aurait bien aimé marquer son retour par une victoire, mais ce partage des points est quand même bon à prendre. Mohamed Kouki a expliqué le retour à un bloc moins haut et à un 5 - 3 - 2 défensif par « l'état de forme physique très précaire dans lequel il a trouvé ses joueurs et l'obligation de les ménager pour ne pas les user». Mais ce choix pour plus de prudence derrière et moins de présence devant a coûté l'égalisation et n'a évité que d'extrême justesse la défaite.

Des changements qui s'imposent

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Pour être à l'abri de toute surprise désagréable au match retour de samedi, il va donc falloir tirer les bons enseignements et rectifier certains choix. Les supporters des Noir et Blanc en ont marre de ces prestations assez ternes et aspirent à une qualification avec la manière.

Et Mohamed Kouki devra répondre à ces attentes en opérant les changements qui s'imposent. Et notamment un système de jeu plus stable et une cohérence dans les choix. La première mi- temps du CSS à Abidjan a donné un grand aperçu de ce football pauvre en arguments offensifs.

Avec un 4 - 2 - 3 - 1 qui reposait sur une défense à quatre ( Derbali , Mondeko , Mathlouthi et Mâaloul ) et deux demis défensifs axiaux collés à cette base arrière ( Hasamadou et Mbé ), un milieu offensif avec trois animateurs qui ont le même profil presque ( Trabelsi , Mutyaba et Trayi ) et une seule pointe ( Loulendo) isolée , le CSS a peiné dans la relance, la construction et la création des espaces.

Défaillance corrigée à la mi- temps avec l'entrée de Belwafi sur le côté gauche à la place de Trabelsi et la récompense de ce changement a été très rapide avec le but de Josna Loulendo (51'). Au match retour, il faudra faire plus en mettant aussi un joueur de percussion sur le côté droit.

Surtout qu'il y a un atout à ce poste qui peut écarter le jeu sur l'aile et revenir à l'intérieur comme deuxième attaquant : le jeune international U 23 Walid Dhouib, grand gabarit et fort dans le duel un contre un. Ce n'est qu'avec la formule de deux joueurs de couloirs rapides qu'il y aura création d'espaces lesquels offriront des solutions de passe vers l'intérieur de la surface. Il ne manque à Mohamed Kouki que d'y croire pour transcender le jeu offensif du CSS et s'assurer les belles victoires