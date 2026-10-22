Tunisie: L'USM se rassure - La nouvelle vague Bleue

En accordant sa confiance à quelques jeunes joueurs et en privilégiant une approche plus audacieuse, le coach usémiste a insufflé un nouveau dynamisme à l'équipe.

Dans son fief de Monastir, au stade Mustapha Ben Jannet, l'US Monastirienne du technicien français Romain Folz a donc disposé du Progrès Sportif de Sakiet Eddaier. Grâce à l'unique but de Chaim Djebali, les Bleus se hissent sur le podium, à la deuxième place, en compagnie de l'EST qui compte un match en moins.

Face à un adversaire coriace, l'USM s'en est remise à sa discipline tactique et à la fougue de ses jeunes éléments pour faire plier son vis-à-vis, un onze, qui, rappelons-le, avait antérieurement battu le CSS dans son bastion de Sfax. En marge de ce succès mérité pour les gars du Ribat, un rendement probant à confirmer prochainement du côté de Radès, à l'épreuve de l'Espérance Sportive de Tunis, l'on remarque que le coach usémiste s'est montré audacieux et toujours friand de rotation, mais avec l'incorporation de très jeunes joueurs cette fois-ci, des éléments qui ont donné satisfaction. Et là, force est de constater que le vivier des Bleus est tout aussi valable que le groupe de tauliers existants.

Pragmatisme et cohérence

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Face au PSSE, le coach des Bleus n'a pas eu froid aux yeux en misant sur du sang neuf au milieu. Au coeur du jeu, aux côtés de Mazen Slama (international U17), Malek Mehri (21 ans) et Salah Barhoumi, l'animation menée par le médian Chaïm El Djebali a été la clé de voûte de la stratégie prônée. En l'état, l'objectif était de casser les lignes du bloc défensif de Sakiet Eddaier.

Et même si le verrou des visiteurs a mis du temps pour se fissurer, à partir de l'heure de jeu, guidée par des éléments vigilants que sont Rayan Azzouz et Mahmoud Ghorbal, l'USM a davantage pesé et varié son jeu. Enfin, l'on ne peut passer sous silence le rajeunissement profond de l'équipe-type avec, outre la présence régulière du défenseur Youssef Herch (20 ans), la titularisation de l'axial Rayan Boukadida (19 ans), de l'ailier gauche Bechir Yaakoub (21 ans) et de son coéquipier de l'attaque, Brahim Gadiaga, 21 ans également.

Le choix de miser sur la jeunesse et d'oser des options tactiques différentes a, donc, porté ses fruits. Et cette tactique a permis à l'USM de gagner en fraîcheur, en intensité et en spontanéité, démontrant que le renouveau, lorsqu'il s'accompagne de confiance et de cohérence, peut devenir un véritable facteur de réussite.