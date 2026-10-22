Tunisie: Le CAB à Hammam-Zriba - Une large revue d'effectif encore!

Les Cabistes ont passé le week-end dernier à Hammam-Zriba, un excellent «refuge» pour se (re)faire une santé. En effet, profitant du repos forcé dû à la participation de son adversaire de la 6e journée, le CA, en Ligue des champions contre le TP Mazembe, le CAB a disputé une rencontre amicale contre l'équipe de Hammam-Zriba, l'USZ, gagnée 2 à 0, buts de Ayende( 77') et Timi( 84'). Toutefois, ce qui retient l'attention, c'est que le staff technique a, une fois de plus, effectué une large revue d'effectif.

On comprend que celui-ci veuille donner suffisamment de temps de jeu à tous les joueurs pour être compétitifs, mais à ce rythme, les fans «jaune et noir» devront encore patienter un bon bout de temps pour découvrir, enfin, l'équipe-type à un ou deux éléments près.

Contre l'USZ, justement, l'entraîneur Mohammed Azaiez a fait jouer pas moins de 19 joueurs. Il est temps de constituer un noyau dur qui constitue la base de l'équipe. Espérons qu'à défaut de colonne vertébrale stable, le groupe gagnera en cohésion!

CAB- ESHS, ce vendredi

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Cabistes affrontent, dans le cadre de la 7e journée du championnat, l'ESHS, au Stade 15-Octobre ce vendredi 23 octobre. Ils disputeront le match retard de la 6e journée contre le CA 29 octobre à Radès.

Handball : la salle Fatnassi reprend des couleurs...

Ça y est, c'est (re)parti pour une nouvelle saison pleine d'émotions dans la salle Mohammed Fatnassi, fief des équipes de Handball et de Basket-ball du CAB. Le week-end dernier, ladite salle était comble pour accueillir le match CAB-ST, un match au cours duquel les joueurs cabistes et stadistes ont livré une belle prestation, avec du suspense à couper le souffle.

Rien que le score de 24 à 22 en faveur des locaux dénote de l'intensité des débats vécus et du spectacle offert jusqu'au bout. Cette victoire du CAB lui permet de rester dans le groupe de tête qui vise l'accession au play-off.