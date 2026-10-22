Tunisie: Exportations agroalimentaires - Les saveurs du pays en vitrine

Neuf entreprises tunisiennes spécialisées dans l'huile d'olive, les dattes et leurs dérivés participent au « Sial Paris 2026 ». L'enjeu est de consolider les débouchés européens et de mieux valoriser des produits dont les exportations enregistrent une progression notable.

L'huile d'olive et les dattes tunisiennes disposent d'un potentiel commercial qui dépasse leur réputation de produits du terroir. Au « Sial Paris 2026 », organisé du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, neuf entreprises tunisiennes opérant dans ces deux filières mettent en avant leurs produits dans le cadre de l'initiative « Tunisie, terre des saveurs ».

L'objectif est de renforcer leur présence sur les marchés européens et de nouer de nouveaux partenariats avec les importateurs et les distributeurs.

Cette participation intervient dans un contexte favorable pour les exportations tunisiennes.Selon les données de l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), rapportées par la TAP, les exportations d'huile d'olive ont atteint 381.200 tonnes au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026, de novembre 2025 à fin août 2026, pour une valeur de 4.780,4 millions de dinars. Les volumes ont progressé de 50,8 % par rapport à la même période de la campagne précédente, tandis que les recettes ont augmenté de 41,2.

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Miser sur la valeur ajoutée

Les dattes affichent également des résultats encourageants. Durant la campagne 2025-2026, les quantités exportées ont dépassé 160.000 tonnes, en hausse de 13,3 %, tandis que les recettes ont franchi le seuil du milliard de dinars. La variété « Deglet Nour » représente environ 84 % des volumes exportés.

La progression des exportations ne doit toutefois pas occulter un enjeu majeur, celui de la valorisation des produits commercialisés à l'étranger. Dans le secteur de l'huile d'olive, les volumes exportés restent largement dominés par le vrac. Entre novembre 2025 et août 2026, l'huile conditionnée a représenté environ 55.400 tonnes, soit 14,5 % des quantités exportées.

Cette répartition souligne les marges de développement possibles pour les produits conditionnés et commercialisés sous des marques tunisiennes. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative « Tunisie, terre des saveurs », qui vise à mieux faire connaître l'huile d'olive vierge extra, les dattes « Deglet Nour » et leurs dérivés auprès des consommateurs et des professionnels européens.

La délégation comprend six entreprises du secteur oléicole et trois spécialisées dans les dattes et leurs dérivés. Des représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) et du Groupement des industries de conserves alimentaires participent également à cette opération.