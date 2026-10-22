Tunisie: Retraités - Versement des pensions de la CNSS et de la CNRPS

La Poste Tunisienne a démarré, ce mercredi 21 octobre 2026 dans la soirée, le versement des pensions de retraite au profit des bénéficiaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS).

Afin de faciliter les opérations d'encaissement et d'éviter les files d'attente aux guichets, l'établissement rappelle que les titulaires de la carte de paiement électronique « jirayati » peuvent retirer leurs pensions directement auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB), qu'ils appartiennent au réseau postal ou bancaire.