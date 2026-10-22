Tunisie: Jaou Tunis 2026 - Deux rencontres avec la voix palestinienne Mohammed El-Kurd

Dans le cadre de son programme « Rencontres Jaou », la Biennale d'art contemporain Jaou Tunis 2026 accueille la figure montante de la pensée et de la littérature palestinienne contemporaine, Mohammed El-Kurd. À travers deux rendez-vous prévus les 26 et 29 octobre, l'écrivain, poète et journaliste originaire d'El Qods viendra bousculer les récits hégémoniques et interroger les mécanismes de la représentation politique et médiatique.

Écrivain engagé, cofondateur du mouvement international #SaveSheikhJarrah et aujourd'hui premier correspondant palestinien du magazine The Nation, l'auteur s'est imposé comme une voix incontournable de la contestation et de la déconstruction des discours coloniaux. Le premier rendez-vous est fixé au lundi 26 octobre dès 10h00, au 4e Art à Tunis. Intitulée « The Architecture of Evidence » (L'architecture de la Preuve), cette rencontre sera modérée par le chercheur et critique Anthony Downey.

Cette intervention s'insère dans le vaste cycle d'échanges « Devenir un océan », déployé les 26 et 27 octobre en résonance directe avec l'exposition éponyme de la Biennale de l'image en mouvement (BIM'26), présentée à Quechlet El Attarine. Durant ces deux journées, artistes, chercheurs, penseurs et écrivains se réuniront autour des fractures politiques et épistémologiques contemporaines.

Il s'agira de disséquer la manière dont les récits sont fabriqués, de questionner ceux qui détiennent le pouvoir d'interpréter l'Histoire et de tracer de nouvelles formes de savoir face aux mutations du monde. La seconde rencontre se tiendra le jeudi 29 octobre à 10h00, dans l'amphithéâtre Carthage de l'Université de La Manouba.

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L'auteur y présentera son essai marquant «Perfect victims» (Les Victimes idéales), paru en 2025. Dans cet ouvrage -- dont la version anglaise s'est vu attribuer le prestigieux Palestine Book Award 2025 --, Mohammed El-Kurd livre une critique sans concession de ce qu'il nomme les « politiques de la compassion ».

Il y passe au criblage les discours politiques et médiatiques occidentaux, démontrant comment la solidarité et l'octroi des droits humains y sont trop souvent conditionnés à une représentation stéréotypée et docile du Palestinien, enfermé dans la figure de la « victime modèle ».

Révélé au grand public international en 2021 lors de son inclusion parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time, Mohammed El-Kurd s'est imposé grâce à une écriture acérée et une rigueur intellectuelle remarquable.

Son premier recueil de poésie, «Rifqa » (Haymarket Books, 2021), traduit en plusieurs langues, avait déjà marqué les esprits en figurant parmi les finalistes du Forward Prize 2022. Lauréat du prix Truth in Media (2022) et récipiendaire de la bourse de la Fondation Lannan pour la liberté culturelle (2023), l'auteur poursuit avec ces deux dates tunisiennes sa mission de déconstruction des vérités établies.