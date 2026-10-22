Angola: Le Président de la République renouvelle le mandat du Conseil d'administration de l'IGEO

21 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a mis fin, ce mercredi, au mandat du Conseil d'administration de l'Institut géologique d'Angola (IGEO) et a reconduit ses trois dirigeants dans leurs fonctions respectives.

Cette information figure dans deux décrets présidentiels publiés par les Services de presse de la Présidence de la République, actant la fin des fonctions et la nomination des membres de l'organe de gestion de l'Institut.

José Manuel demeure président du Conseil d'administration, tandis qu'Américo da Mata Lourenço Victorino et Elizabeth Cristina Gomes Botelho de Carvalho conservent leurs postes d'administrateurs.

Dans le même acte de nomination, le Président de la République délègue au ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz la compétence pour procéder à l'investiture des responsables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fondé en 1979, l'IGEO a pour mission la production et la gestion des connaissances géoscientifiques sur le territoire national, en mettant un accent particulier sur le potentiel minier de l'Angola.

L'institution joue un rôle majeur dans la recherche géologique, l'évaluation des ressources minérales et la mise à disposition d'informations techniques destinées à soutenir la planification du secteur minier ainsi que l'attraction des investissements.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.