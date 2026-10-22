Angola: Le Président de la République renouvelle le mandat du Conseil d'administration de l'IGEO

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a mis fin, ce mercredi, au mandat du Conseil d'administration de l'Institut géologique d'Angola (IGEO) et a reconduit ses trois dirigeants dans leurs fonctions respectives.

Cette information figure dans deux décrets présidentiels publiés par les Services de presse de la Présidence de la République, actant la fin des fonctions et la nomination des membres de l'organe de gestion de l'Institut.

José Manuel demeure président du Conseil d'administration, tandis qu'Américo da Mata Lourenço Victorino et Elizabeth Cristina Gomes Botelho de Carvalho conservent leurs postes d'administrateurs.

Dans le même acte de nomination, le Président de la République délègue au ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz la compétence pour procéder à l'investiture des responsables.

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Fondé en 1979, l'IGEO a pour mission la production et la gestion des connaissances géoscientifiques sur le territoire national, en mettant un accent particulier sur le potentiel minier de l'Angola.

L'institution joue un rôle majeur dans la recherche géologique, l'évaluation des ressources minérales et la mise à disposition d'informations techniques destinées à soutenir la planification du secteur minier ainsi que l'attraction des investissements.