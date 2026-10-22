Angola: La Hongrie renforce sa coopération avec le pays dans les domaines de l'éducation et de l'environnement

21 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola et la Hongrie connaissent une phase de revitalisation et de consolidation de leurs relations, marquée par la mise en oeuvre de projets dans les secteurs de l'éducation, de la technologie, de la préservation de l'environnement et d'autres domaines stratégiques, a déclaré mardi à Luanda l'ambassadeur András Fazekas.

L'ambassadeur de Hongrie en Angola s'exprimait lors de la commémoration du 23 octobre, une date qui marque à la fois le début de la Révolution hongroise de 1956 et la proclamation de la République démocratique de Hongrie en 1989.

Selon le diplomate, les relations entre les deux nations bénéficient d'un nouvel élan, fondé sur le partage de principes garantissant la souveraineté, la liberté et le droit à l'autodétermination, ainsi que sur des projets concrets dans divers domaines.

Il a souligné que les échanges entre les deux pays englobent la formation académique, citant notamment le programme « Stipendium Hungaricum », dans le cadre duquel son pays offre chaque année 50 bourses d'études à des ressortissants angolais.

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« Cette initiative vise à former de jeunes cadres afin qu'ils puissent contribuer activement au développement durable de l'Angola, et au-delà », a expliqué András Fazekas.

La Hongrie a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975 par le Président António Agostinho Neto. Depuis lors, les deux pays organisent régulièrement des rencontres entre membres du gouvernement et du parlement, dans le but d'étendre leurs accords commerciaux et politiques.

Le 23 décembre 2025, l'Angola et la Hongrie ont célébré 50 ans de relations diplomatiques. En novembre dernier, à Luanda, le Président angolais João Lourenço a rencontré le Président hongrois Tamás Sulyok pour aborder, entre autres sujets, les questions relatives à leur coopération.

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