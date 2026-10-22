Angola: Mário Oliveira annonce une révision de la Loi générale sur la publicité au pays

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a annoncé ce mercredi à Luanda la révision de la Loi générale sur la publicité, dont l'objectif est d'adapter la législation aux défis actuels du marché, de créer de meilleures conditions pour l'investissement et d'assurer une meilleure protection des consommateurs.

Cette annonce a été faite lors de l'ouverture de la 5e édition du FestiPub, qui se tient du 21 au 23 de ce mois, avec la participation d'entreprises et de professionnels du secteur publicitaire venus d'Angola, du Mozambique et du Cap-Vert.

À cette occasion, le ministre a indiqué que son ministère encourageait la discussion et la révision de la loi n° 9/17 du 13 septembre. Il a par ailleurs appelé les professionnels des entreprises ainsi que les organisations représentatives du secteur à prendre part au processus d'élaboration de la nouvelle proposition législative.

Selon le ministre, la mise à jour de ce texte contribuera à la croissance et à l'harmonisation du marché publicitaire, grâce à des règles adaptées à la réalité actuelle et à un environnement favorisant une plus grande confiance chez les consommateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a qualifié la publicité d'instrument essentiel au développement économique et social, soulignant sa capacité à stimuler la concurrence, à favoriser l'innovation, à promouvoir des produits et services, et à offrir une visibilité à des secteurs tels que la culture et le sport.

Mário Oliveira a également souligné son rôle crucial en tant que source de financement pour les médias.

Par ailleurs, en évoquant les défis du secteur, il a reconnu que les difficultés économiques rencontrées ces dernières années pesaient sur les investissements publicitaires.

Malgré ce contexte, le ministre a salué les entreprises et les professionnels qui ont réussi à préserver les emplois et à améliorer la qualité des produits proposés sur le marché.

Mário Oliveira a réaffirmé la volonté du ministère de collaborer avec les acteurs du secteur afin de créer des conditions propices à l'investissement, à la pérennité des entreprises et à l'amélioration de la qualité des campagnes.

FestiPub réunit des professionnels issus de trois pays lusophones.

Le représentant du gouvernement a souligné la dimension internationale de FestiPub qui, pour cette édition, accueille des entreprises du Mozambique et du Cap-Vert, aux côtés d'entreprises nationales.

Pour Mário Oliveira, ce festival constitue une occasion de renforcer les liens historiques, linguistiques et culturels entre les trois pays, tout en favorisant le partage de connaissances et d'expériences au sein du secteur publicitaire.

Le programme, d'une durée de trois jours, comprend des tables rondes, des laboratoires créatifs, des masterclasses et des échanges rapides, axés sur la formation, la créativité et la valorisation du talent des professionnels.

Technologie et responsabilité dans la publicité

Dans le domaine de la transformation numérique, le ministre a reconnu que les technologies de l'information offrent de nouvelles possibilités pour la création publicitaire, tout en soulignant qu'elles ne sauraient remplacer la dimension humaine ni l'authenticité des messages.

Il a donc plaidé pour une publicité responsable, respectueuse des consommateurs et capable de préserver la confiance du public.

Dans un message adressé aux jeunes professionnels, il les a encouragés à miser sur la formation, le travail et le dévouement, affirmant que les nouvelles générations jouent un rôle déterminant dans l'avenir de la publicité angolaise.

Il a réitéré l'engagement du Ministère en faveur de la promotion de la publicité nationale et du FestiPub en tant que références au sein de l'espace lusophone, de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et du continent africain.

La 5e édition du FestiPub est placée sous le signe de la créativité, de l'innovation et de la coopération entre les marchés publicitaires lusophones.

L'édition 2026 a enregistré un total de 420 projets en lice et propose un programme alliant formation, partage de connaissances et reconnaissance des travaux dans les domaines de la publicité, du marketing et de la communication.

Parmi les principales nouveautés figurent l'élargissement des catégories en compétition, l'introduction de nouvelles dynamiques d'évaluation et une représentation accrue des marchés des pays africains de langue officielle portugaise (PALOP).