Angola: Le FESTIPUB 2026 démarre avec 187 projets

21 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La 5e édition du FESTIPUB a débuté aujourd'hui à Luanda, avec 187 projets sélectionnés pour la phase finale d'évaluation, une initiative qui favorise la formation, le partage d'expériences et la valorisation des secteurs de la publicité, du marketing et de la communication dans les pays africains de langue portugaise (PALOP).

Le festival propose un programme incluant des tables rondes, des ateliers pratiques, des masterclasses, des conférences et des « FestiTalks », avec la participation de professionnels venus d'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, de São Tomé-et-Principe et de Guinée-Bissau.

Selon le président du FESTIPUB 2026, Gildo Mariano, cette 5e édition constitue trois journées consacrées à l'apprentissage et au partage d'expériences ; il est donc essentiel que chaque participant puisse retirer de l'événement une réponse, une compétence ou une opportunité dont il a besoin.

Il a également encouragé les jeunes et les étudiants à poser des questions, et les professionnels expérimentés à partager leurs connaissances.

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Parmi les thèmes abordés figurent l'intelligence artificielle, la communication de crise, la production audiovisuelle et la transformation numérique.

L'un des temps forts sera la conférence consacrée à la révision de la Loi générale sur la publicité, prévue le 23 octobre, avec la participation du directeur national de la publicité, José Matuta Cuato.

L'évaluation des travaux, répartis en 15 catégories, est confiée à 98 jurés nationaux et internationaux.

Pour cette édition, le festival introduit de nouvelles catégories, telles que « Intelligence artificielle et innovation », « Influence et créateurs », « Communication institutionnelle et gouvernementale », ainsi que « Nouveaux talents » et « Petit budget ».

L'événement s'achèvera le vendredi 23 octobre par la cérémonie de remise des prix, qui distinguera les lauréats des différentes catégories ainsi que les Grands Prix du festival.

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