Angola: Le Brent ouvre à 109,33 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en décembre, a ouvert la séance de mercredi à 109,33 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 108,79 $US.

Cette hausse du prix du pétrole brut est due aux tensions persistantes au Moyen-Orient, impliquant l'Iran, l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen. Ce contexte maintient les marchés en alerte en raison du risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement.

Un autre facteur ayant contribué à l'appréciation du pétrole brut est lié aux données sectorielles indiquant une baisse significative des stocks de pétrole américains, signe d'un resserrement accéléré des conditions de marché chez le premier consommateur mondial de carburant.

Mardi, le Brent a atteint un plus haut de 111,99 $US et un plus bas de 105,95 $US.

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Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur les marchés internationaux. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.