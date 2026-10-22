Congo-Brazzaville: Diaspora - Sarcelles accueille une commémoration consacrée au pays

L'association United Kongo organisera, le 7 novembre dans la soirée au Centre culturel Simone-Veil de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, une commémoration dédiée au rôle historique de Brazzaville, capitale de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Cette initiative vise à valoriser la mémoire historique partagée entre la France et le Congo, tout en favorisant la transmission de cet héritage aux nouvelles générations.

Placée sous le haut patronage de la représentation diplomatique congolaise en France, la rencontre réunira des représentants institutionnels, des élus, des conférenciers, des acteurs associatifs, des anciens combattants, des influenceurs et des personnalités engagées dans la préservation de la mémoire historique. Le maire de Sarcelles, Bassi Konaté, et le député Carlos Martens Bilongo ont déjà confirmé leur participation.

À travers cette manifestation, United Kongo entend rappeler la place particulière de Brazzaville dans l'histoire de la France libre et souligner l'importance de cet épisode dans les relations historiques entre les deux pays. La commémoration s'inscrit dans une démarche de devoir de mémoire, de reconnaissance historique et de dialogue entre les générations.

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Le 27 octobre 1940, le général Charles de Gaulle avait créé à Brazzaville le Conseil de défense de l'Empire, marquant une étape importante dans l'organisation de la France libre. La ville, alors située au coeur de l'Afrique équatoriale française, avait joué un rôle majeur dans la poursuite du combat contre l'Allemagne nazie. Cet épisode confère à la capitale congolaise une place importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et dans la mémoire commune entre la France et le Congo.

La rencontre prévue à Sarcelles entend contribuer à une meilleure connaissance de cette page historique, notamment auprès des jeunes issus de la diaspora congolaise. Elle ambitionne également de créer un cadre d'échanges entre les acteurs institutionnels, associatifs et citoyens autour de la transmission de l'histoire et de la valorisation du patrimoine commun.

Au-delà de sa dimension commémorative, cette initiative traduit l'engagement de l'association United Kongo en faveur de la jeunesse, de la transmission culturelle et du développement des territoires. Issue de la diaspora congolaise, l'association mène notamment des actions de soutien scolaire, d'accompagnement social et de promotion de la culture Kongo.

Son projet associatif repose sur l'accompagnement des jeunes dans leur orientation, leur formation, leur insertion sociale et professionnelle, ainsi que dans l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. La structure souhaite également leur donner les moyens de concrétiser leurs initiatives, de développer leurs compétences et de prendre une part active à la vie citoyenne.

United Kongo entend, par ailleurs,de renforcer la solidarité entre les générations et promouvoir l'inclusion, notamment en accompagnant les jeunes en situation de handicap vers davantage d'autonomie et de participation sociale. Elle encourage également les échanges entre la jeunesse de la diaspora et celle du Congo, afin de favoriser le partage des expériences, des compétences et la réalisation de projets communs.

La préservation et la valorisation de la culture Kongo constituent un autre axe majeur de son action. À travers des événements culturels, des commémorations, des ateliers et des initiatives éducatives, l'association souhaite transmettre aux nouvelles générations l'histoire, les traditions, les langues et les savoir-faire de cet héritage.

La commémoration de Sarcelles s'inscrit ainsi dans une vision associant mémoire historique, engagement citoyen et développement de la jeunesse. Elle offre l'occasion de rappeler la contribution de Brazzaville à l'histoire de la France libre, tout en encourageant la diaspora à prendre une part active dans la transmission de son patrimoine et le renforcement des liens entre les générations et les territoires.