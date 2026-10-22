Congo-Brazzaville: Bassin du pays - Les experts peaufinent les stratégies d'une agriculture éco-innovante

Dans le cadre de la célébration, le 16 octobre dernier, de la Journée mondiale de l'alimentation, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri) a organisé, le week-end-dernier à Brazzaville, avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), un séminaire régional sur les "Laboratoires vivants dans le bassin du Congo", ayant permis aux experts de bâtir des solutions éco-innovantes en vue de promouvoir une agriculture durable.

L'atelier régional sur les laboratoires vivants dans le bassin du Congo a été présidé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technique, Rigobert Maboundou. Il s'est tenu sur le thème « Les solutions d'éco-innovation en agriculture durable fondée sur la nature ».

Trois jours durant, des experts et chercheurs venus du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, de Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo, ainsi que des partenaires publics et privés ont débattu des stratégies communes à mettre en place pour bâtir des solutions éco-innovantes, capables de promouvoir une agriculture durable, fondée sur la nature.

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Ensemble, ils ont évalué les actions en cours d'exécution et défini une perspective plus rassurante, avant d'identifier les moyens humains, techniques et financiers à mobiliser pour permettre de mener un programme concerté et inclusif dans la sous-région.

Au cours des débats qui se sont déroulés en ateliers, les participants ont aussi identifié des contraintes qui peuvent entraver la mise en place des laboratoires éco-innovants dans les pays du bassin du Congo.

Ainsi, face aux défis majeurs qu'ils doivent relever pour atteindre l'objectif, les experts ont relevé la nécessité de tisser une collaboration scientifique sous régionale plus inclusive.

Pour se faire une idée de l'expérience congolaise dans l'agroécologie, les participants ont effectué une visite au site d'Agritech situé au sein de la cité scientifique de Brazzaville, ancien Orstom, dans le premier arrondissement Makélékélé.

Créée par Anvri, Agritech est un jardin agricole intelligent à vocation pédagogique, destiné aux étudiants spécialisés dans la production végétale et agricole. Cet incubateur est spécialisé, entre autres, dans la domestication des espèces, l'adaptation des nouvelles variétés agricoles, la réalisation des études de filières et de vente des produits agroalimentaires ainsi que la réalisation des enquêtes auprès des consommateurs.