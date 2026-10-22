Congo-Brazzaville: Gouvernance environnementale - Le plan de travail budgétisé 2026-2027 en voie d'être consolidé

Quatre mois après la tenue de la première réunion du comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance environnementale en République du Congo, Arlette Soudan-Nonault, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a convoqué une session extraordinaire de ce comité le 15 octobre à Brazzaville. L'objectif était de finaliser et consolider le plan de travail et le budget annuel pour la période 2026-2027.

La réunion ne se limitait pas à un simple état des lieux. Elle avait pour but d'accélérer la mise en oeuvre effective du programme en examinant et ajustant les aspects opérationnels du plan de travail et du budget adoptés lors de la précédente session. Selon la ministre en charge de l'Environnement, ces documents constituent une véritable « boussole opérationnelle » pour guider les actions à venir.

Arlette Soudan-Nonault a souligné l'importance d'élaborer un plan de travail et un budget réalistes, structurés et axés sur l'atteinte de résultats concrets et mesurables. Elle a insisté sur l'urgence de lancer les activités prioritaires dans les délais les plus courts possibles afin d'assurer une mise en oeuvre efficace. « J'attache une importance particulière à ce que le plan soit précis et cohérent, tout en reflétant nos ambitions pour des résultats tangibles », a-t-elle insisté.

À l'issue des travaux, il était attendu des participants qu'ils disposent d'une vision claire sur la mise en oeuvre des recommandations issues de la première réunion. Ils devaient également valider un calendrier opérationnel pour les activités prioritaires à initier rapidement et clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué.

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Dans sa volonté d'accélérer ce programme, la ministre Arlette Soudan-Nonault entend en faire un « levier structurant » pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels ainsi que pour améliorer le déploiement des outils et services opérationnels liés à la gouvernance environnementale. Elle a donc appelé les membres du comité à faire preuve de responsabilité, de pragmatisme et d'un engagement sans faille.

Le projet de renforcement de la gouvernance environnementale a pour principal objectif d'améliorer le cadre réglementaire et d'assurer un suivi rigoureux des impacts environnementaux des investissements publics et privés en République du Congo.