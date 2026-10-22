Le Nigeria a confirmé son premier cas d'Ebola depuis 2014, devenant ainsi le cinquième pays africain à signaler des cas liés à une épidémie qui a fait plus de 4 600 morts en République démocratique du Congo.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce cas, confirmé le 20 octobre 2026, concerne la souche Bundibugyo du virus. Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies a lancé un appel à l'aide internationale alors que l'épidémie se propage en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale.

La patiente est une femme arrivée au Nigeria après avoir transité par l'Ouganda, où les autorités affirment qu'il n'y a aucun cas actif d'Ebola. Elle a développé des symptômes le 7 octobre, quatre jours après son arrivée dans le pays, et s'est fait soigner dans un hôpital privé d'Abuja le 11 octobre. Des analyses de laboratoire ont confirmé l'infection le 20 octobre. Les autorités sanitaires enquêtent pour déterminer où elle a contracté le virus, notamment lors d'un éventuel séjour professionnel dans l'est du Congo. La femme reste en isolement et bénéficie de soins médicaux.

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Les autorités nigérianes ont identifié 44 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la patiente, parmi lesquelles des professionnels de santé et d'autres personnes. Le ministre de la Santé, Muhammad Ali Pate, a déclaré que ces contacts resteraient en isolement pendant au moins trois semaines, le temps que les équipes sanitaires surveillent l'apparition de symptômes. Le gouvernement considère cette infection comme un cas importé, sans preuve de transmission communautaire. Le Nigeria a renforcé la surveillance, la recherche des contacts et le dépistage aux points d'entrée afin de prévenir de nouvelles infections.

L'épidémie a débuté au Congo le 15 mai et s'est depuis propagée au-delà des frontières du pays. Le Congo a enregistré 9 552 cas confirmés et 4 602 décès, ce qui représente un taux de létalité d'environ 48 %. Le Kenya a signalé 9 cas, dont 1 décès, liés à un voyageur en provenance du Congo. L'Ouganda a enregistré des cas au début de l'épidémie, mais a été déclaré exempt d'Ebola en août. Le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya, a qualifié cette épidémie d'épidémie d'Ebola la plus étendue géographiquement jamais enregistrée, touchant des pays répartis dans trois régions.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique approuvé contre la souche de Bundibugyo, bien que le développement d'un vaccin soit en cours. Moderna a commencé à tester un vaccin expérimental avec le soutien de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) recherche des financements, du matériel de diagnostic, des fournitures médicales et du personnel de santé qualifié pour soutenir les pays touchés. Le dernier cas d'Ebola recensé au Nigeria remonte à 2014, lorsqu'un voyageur infecté est arrivé à Lagos en provenance du Libéria. Le pays avait alors maîtrisé cette épidémie grâce à la recherche des contacts, à l'isolement et à des mesures de santé publique.

Points clés à retenir

Le premier cas d'Ebola recensé au Nigeria depuis 12 ans suscite des inquiétudes quant à la propagation du virus par le biais des voyages internationaux et à la capacité des systèmes de santé africains à endiguer les infections au-delà des frontières. Le pays compte plus de 230 millions d'habitants et constitue une plaque tournante des transports et du commerce reliant l'Afrique de l'Ouest à d'autres régions.

La détection d'un cas importé à Abuja montre comment les infections peuvent se propager d'un pays à l'autre avant même l'apparition des symptômes ou l'établissement d'un diagnostic. Le virus Ebola se propage par contact direct avec le sang ou d'autres liquides biologiques de personnes infectées, ou avec des matériaux contaminés, plutôt que par transmission aérienne classique. Les symptômes peuvent apparaître entre 2 et 21 jours après l'exposition, ce qui rend la recherche des contacts et la surveillance essentielles pour maîtriser les épidémies.

La réponse apportée par le Nigeria en 2014 constitue un précédent en matière de confinement. Au cours de cette épidémie, qui a débuté lorsqu'un voyageur infecté est arrivé à Lagos en provenance du Libéria, le pays a enregistré 20 cas et 8 décès avant que la transmission ne soit stoppée. Le gouvernement a identifié 44 contacts dans le cadre de ce dernier cas et collabore avec l'Organisation mondiale de la santé et le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) pour prévenir de nouvelles infections.

La situation met également en évidence les lacunes des outils médicaux disponibles. Contrairement à la souche Zaïre du virus Ebola, pour laquelle il existe des vaccins et des traitements approuvés, la souche Bundibugyo ne dispose d'aucun vaccin approuvé ni d'aucun traitement spécifique au virus. L'épidémie au Congo a mis à rude épreuve les établissements de santé, le personnel médical et les financements internationaux. Pour le Nigeria, la priorité immédiate est d'identifier les expositions potentielles, de protéger les professionnels de santé et d'empêcher la transmission au-delà du patient confirmé.

Les répercussions économiques dépendront de la capacité à contenir les infections ou de leur propagation, ce qui pourrait affecter les voyages, l'activité économique et les dépenses de santé. L'OMS n'a pas recommandé de restrictions en matière de voyages ou d'échanges commerciaux avec les pays touchés.