Tunisie: Agriculture - Kaïs Saïed appelle à soutenir les producteurs d'olives et de dattes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à renforcer le soutien aux petits agriculteurs, à protéger les producteurs d'olives et de dattes et à garantir la disponibilité des engrais et des semences. Il a également insisté sur la nécessité de développer la production nationale pour permettre à la Tunisie d'atteindre son autosuffisance alimentaire.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 21 octobre 2026, au palais de Carthage, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, selon un communiqué de la présidence de la République.

Cette rencontre a été consacrée aux défis du secteur agricole, notamment la campagne oléicole, les difficultés rencontrées par les producteurs de dattes, la disponibilité des intrants agricoles et les moyens de renforcer la sécurité alimentaire en Tunisie.

Le chef de l'État a réaffirmé que l'agriculture constitue un pilier essentiel de la sécurité nationale et de la souveraineté du pays. Il a souligné que la Tunisie dispose des ressources naturelles, des traditions agricoles et des compétences scientifiques nécessaires pour développer sa production et progresser vers l'autosuffisance alimentaire.

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Campagne oléicole : crédits avantageux et prix de référence pour les agriculteurs

La préparation de la campagne oléicole a figuré parmi les principaux sujets abordés lors de cette réunion.

Kaïs Saïed a appelé à renforcer le soutien aux petits agriculteurs à travers l'octroi de crédits avantageux, la création de nouvelles lignes de financement et l'instauration d'un prix de référence permettant de préserver les droits des producteurs.

Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'augmenter les capacités de stockage de l'Office national de l'huile (ONH) et de renforcer la promotion de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux.

Ces orientations visent notamment à améliorer les conditions de commercialisation de la production oléicole et à protéger les intérêts des agriculteurs.

Production de dattes : Kaïs Saïed dénonce les pratiques des intermédiaires

Le chef de l'État s'est également penché sur les difficultés rencontrées par les producteurs de dattes, particulièrement confrontés aux pressions exercées sur les prix d'achat de leurs récoltes.

Il a dénoncé les pratiques de certains intermédiaires qui, selon lui, contribuent délibérément à faire baisser les prix au détriment des producteurs.

Face à cette situation, Kaïs Saïed a réclamé une intervention urgente pour protéger les agriculteurs, appelant à agir également contre les dysfonctionnements qui affectent les autres filières agricoles.

Engrais et semences : garantir l'approvisionnement dans les délais

La disponibilité des intrants agricoles a également été au centre des préoccupations présidentielles.

Kaïs Saïed a appelé à assurer une distribution équitable des engrais, tout en veillant à ce que les agriculteurs puissent disposer des semences et des autres intrants nécessaires au moment opportun.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de surmonter les lenteurs administratives susceptibles de perturber les activités agricoles.

Par ailleurs, le président de la République a exhorté les commissariats régionaux au développement agricole (CRDA) à intensifier leurs efforts pour protéger le patrimoine végétal national.

Il a notamment évoqué les maladies qui affectent les oliveraies ainsi que la propagation du charançon rouge du palmier, deux menaces nécessitant un renforcement des mesures de prévention et de lutte.

Élevage : urgence de reconstituer le cheptel national

La situation du secteur de l'élevage a également été examinée.

Constatant la diminution des effectifs du cheptel national, Kaïs Saïed a souligné l'urgence de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer les troupeaux et préserver les capacités de production du pays.

Le chef de l'État a également déploré la perte progressive des missions de plusieurs offices publics, dont certains ont vu leur rôle considérablement réduit au fil des années.

Il a notamment évoqué l'Office de l'élevage, estimant nécessaire de redonner aux structures publiques concernées les moyens d'assurer efficacement leurs missions.

Recherche agronomique : valoriser les compétences scientifiques tunisiennes

Le président de la République a également mis l'accent sur le rôle de la recherche scientifique dans le développement de l'agriculture tunisienne.

Il a appelé à mieux exploiter les compétences et les travaux issus des instituts agronomiques spécialisés, dont certains ont été créés il y a plus d'un siècle et figurent parmi les établissements pionniers à l'échelle africaine.

Kaïs Saïed a insisté sur l'importance de valoriser les résultats de la recherche scientifique ainsi que les thèses universitaires tunisiennes devenues des références internationales dans le domaine agricole.

L'objectif est de mobiliser les connaissances scientifiques et les compétences nationales afin d'améliorer la production et de répondre aux défis auxquels le secteur est confronté.

Autosuffisance alimentaire : l'ambition d'une Tunisie « verte du nord au sud »

Au-delà des mesures sectorielles, Kaïs Saïed a réaffirmé que l'autosuffisance alimentaire représente un enjeu stratégique pour la souveraineté nationale.

Le président a estimé que la dépendance aux importations alimentaires constitue un obstacle à la pleine souveraineté du pays.

Il a ainsi appelé à une mobilisation collective pour exploiter efficacement les richesses agricoles disponibles et renforcer les capacités nationales de production.

Dans cette perspective, le chef de l'État a évoqué son ambition de faire de la Tunisie « un pays vert du nord au sud », capable non seulement de satisfaire ses besoins alimentaires, mais aussi de développer ses exportations et de créer davantage de richesses.

Il a notamment mis en avant la création de l'Office Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara, dans le cadre des efforts visant à valoriser le potentiel agricole des régions méridionales.

À travers ces orientations, le président de la République entend placer le développement agricole, la protection des producteurs et la valorisation des ressources nationales au coeur de la stratégie de souveraineté alimentaire de la Tunisie.