Tunisie: Label « Marhba » pour l'accueil dans les services publics - Vers 150 administrations labellisées d'ici 2027

La modernisation des services publics s'accélère. À ce jour, 106 structures ont obtenu le label national de qualité « Marhba », avec pour objectif d'en atteindre 150 d'ici fin 2027, a annoncé mercredi Olfa Souli, Directrice générale des réformes et des Etudes Prospectives Administratives futures, lors de la remise de cette distinction à cinq nouveaux bureaux des relations avec le citoyen.

Mené en partenariat avec l'INNORPI, ce projet vise à transformer l'accueil et à simplifier l'accès aux démarches administratives. Au-delà de l'amélioration des espaces d'accueil, la stratégie s'appuie sur une refonte globale des circuits administratifs. Cela passe par la numérisation des procédures, la simplification des démarches et la révision des textes juridiques ainsi que des systèmes d'information.

Cette dynamique s'illustre déjà à travers une première phase d'optimisation ciblant treize parcours prioritaires, couvrant notamment les services scolaires, la couverture sociale, l'accès aux soins et la délivrance de documents administratifs. L'obtention du label ne constitue pas une fin en soi, mais le début d'un engagement quotidien axé sur l'écoute et le respect des besoins des usagers.

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En conclusion, la responsable a souligné que la réussite de cette transformation repose sur une coopération renforcée entre la Présidence du Gouvernement et l'ensemble des ministères, avec l'ambition de bâtir une administration plus proche, efficace et transparente.