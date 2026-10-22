Ile Maurice: Financial Crimes Commission - 1 029 enquêtes sur 1 849 bouclées depuis novembre 2024

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert 1 849 enquêtes entre novembre 2024 et le 15 octobre 2026. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l'Assemblée nationale, mardi, en réponse à une question du député Roshan Jhummun.

Sur ces 1 849 dossiers, 1 029 enquêtes ont été bouclées, tandis que 820 sont en cours. Le chef du gouvernement a également précisé que 103 dossiers ont été transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Parmi ceux-ci, 72 ont fait l'objet d'une recommandation de poursuites judiciaires, contre 31 pour lesquels aucune autre action n'a été recommandée.

Sur les 72 dossiers concernés, 32 ont déjà été portés devant la Financial Crimes Division de la Cour suprême. Quinze autres ont été renvoyés en commission pour des éclaircissements supplémentaires.

Par ailleurs, l'avis du DPP est toujours attendu sur 22 dossiers, tandis qu'une recommandation de ne pas engager de nouvelles procédures a été émise dans trois autres cas.

Enfin, selon les chiffres communiqués par Navin Ramgoolam, cinq condamnations avaient été obtenues au 15 octobre.