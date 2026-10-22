Ile Maurice: Élodie Thomas - Adrien Duval réclame une accusation de tentative de meurtre contre le sergent Gautam Taukoor

L'enquête sur le tir ayant grièvement blessé Élodie Thomas à Camp-Levieux, le 9 octobre, a provoqué des échanges tendus à l'Assemblée nationale. Lors des questions supplémentaires, Adrien Duval a demandé au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, pourquoi le sergent Gautam Singh Taukoor ne faisait pas l'objet d'une accusation provisoire de tentative de meurtre.

Le député a évoqué une vidéo circulant sur les réseaux sociaux ainsi que les témoignages du chauffeur et d'un autre passager du véhicule. Selon lui, ces éléments montreraient que le policier aurait adopté un comportement agressif et tenu des propos offensants avant et après le tir. Il a ainsi estimé que l'accusation d'Involuntary Wounds and Blows by Imprudence était inappropriée.

Navin Ramgoolam a rejeté toute possibilité d'intervenir auprès du Directeur des poursuites publiques (DPP). «It's for the DPP to decide, not for me», a-t-il répondu.

Adrien Duval a également soulevé la question des antécédents du sergent, demandant pourquoi un policier ayant, selon lui, fait l'objet de graves accusations au cours de sa carrière était autorisé à porter une arme. Le Premier ministre a répliqué que le sergent avait été promu à deux reprises sous l'ancien régime.

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Le député a ensuite critiqué les délais des tests de dépistage de drogues, réalisés plus de 20 heures après les faits. Navin Ramgoolam a assuré que l'affaire ne serait pas étouffée, tout en insistant sur le respect des procédures judiciaires.

Autre point soulevé par Adrien Duval : l'absence de caméras corporelles chez les policiers intervenus. Le PM a indiqué que des équipements supplémentaires avaient été commandés.

De son côté, Joe Lesjongard a demandé des précisions sur l'assistance médicale apportée à Élodie Thomas immédiatement après le tir et sur d'éventuels retards dans sa prise en charge.

Dans sa réponse principale, Navin Ramgoolam a confirmé que quatre policiers avaient été suspendus de leurs fonctions. Le sergent Taukoor fait l'objet de deux accusations provisoires, tandis que trois autres policiers sont visés par une accusation de Culpable Omission. L'Independent Police Complaints Commission (IPCC) poursuit son enquête.

Le Premier ministre a également précisé que les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues du sergent étaient négatifs.