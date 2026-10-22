Angola: La quatrième Biennale démarre à Luanda

Luanda — La quatrième édition de la Biennale de Luanda, consacrée au renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits, a débuté ce jeudi.

Cette rencontre, qui se poursuit jusqu'à vendredi, réunit des représentants des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile dans la capitale angolaise.

Cet événement est une initiative du gouvernement angolais, de l'Union africaine (UA) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), visant à promouvoir une culture de paix et de coopération pour la gestion durable des ressources en eau.

La cérémonie d'ouverture sera marquée par un discours du Président de la République, João Lourenço, ainsi que par les interventions du Haut Représentant de l'Union africaine pour l'Initiative « Faire taire les armes », Mohamed Ibn Chambas, et du Directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany.

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Sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », cette édition met l'accent sur les liens entre ressources en eau, paix, sécurité et développement durable sur le continent.

Le programme de la première journée comprend un dialogue intergénérationnel de haut niveau sur la gouvernance inclusive, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement, de jeunes leaders africains et de représentants de la diaspora, suivi d'une table ronde sur l'eau, la paix et la coopération transfrontalière.

L'ordre du jour inclut également des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'experts de divers pays africains.

Le vendredi, les travaux se poursuivent avec des tables rondes sur la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, les droits humains, le changement climatique, les migrations, la résilience climatique et les investissements dans les infrastructures hydrauliques et le développement du capital humain.

Le programme comprend également une analyse des mécanismes de financement et des partenariats public-privé visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, considérés comme des facteurs essentiels pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la stabilité communautaire.

La quatrième édition se conclut par l'adoption de la Déclaration biennale de Luanda 2026 et un communiqué final de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.

Contexte et évolution

Lancée en septembre 2019 à l'initiative conjointe du gouvernement angolais, de l'Union africaine et de l'UNESCO, la Biennale de Luanda vise à renforcer le mouvement panafricain pour une culture de paix et de non-violence, par le dialogue, la valorisation de la diversité culturelle et la participation de différents segments de la société.

La première édition s'est déroulée du 18 au 22 septembre 2019 et a abouti à un communiqué contenant 28 recommandations et à l'Engagement de la jeunesse africaine pour une culture de paix, qui comprenait six recommandations.

La deuxième édition, qui a eu lieu du 27 novembre au 2 décembre 2021, avait pour thème « Arts, culture et patrimoine : leviers pour construire l'Afrique que nous voulons ». Elle a notamment permis la création de l'Alliance des partenaires pour une culture de paix en Afrique, l'adoption d'un communiqué final et l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en oeuvre d'initiatives prioritaires.

La troisième édition, qui s'est tenue du 22 au 24 novembre 2023, a porté sur le rôle de l'éducation, de la culture de la paix et de la citoyenneté africaine dans le développement durable.

Cette rencontre a réaffirmé la nécessité d'intégrer la culture de la paix aux politiques publiques et aux stratégies nationales de développement.

Pour l'édition 2026, le choix de la gouvernance de l'eau témoigne de l'importance des ressources en eau pour la stabilité socio-économique, dans un contexte marqué par les sécheresses, les inondations, le changement climatique et les inégalités d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

L'initiative vise ainsi à encourager des solutions communes pour une gestion durable et partagée de l'eau, fondées sur le dialogue, la coopération scientifique et le respect des intérêts des populations, notamment dans les régions les plus vulnérables du continent.