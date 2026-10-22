Angola: Un ministre d'État souligne le renforcement de la mobilisation de financements au pays

Luanda — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a souligné ce mercredi que l'Angola renforce les conditions de stabilité et de consolidation budgétaire afin d'assurer la mobilisation de financements sur les marchés nationaux et internationaux.

Le ministre, qui s'exprimait par vidéoconférence lors d'une table ronde sur « L'avenir des finances », organisée dans le cadre du Financial Times Africa Summit 2026, a affirmé que ces mesures allaient de pair avec la diversification de l'économie nationale.

Il a également évoqué le programme de privatisations, qui a déjà concerné une centaine d'entreprises publiques, par le biais du transfert d'actifs vers le secteur privé et de l'ouverture du capital à des investisseurs privés.

Le ministre d'État a par ailleurs mis en avant le développement du marché des capitaux national, qu'il juge essentiel pour renforcer la confiance des investisseurs et créer des alternatives de financement pour les entreprises.

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À cet égard, il a indiqué que la Bourse des titres et de la dette d'Angola (BODIVA) compte actuellement six grandes entreprises cotées.

Pour lui, la consolidation de la confiance des investisseurs nationaux constitue une condition importante pour accroître la capacité de l'Angola à attirer des capitaux étrangers et à créer un environnement favorable au développement de l'activité entrepreneuriale.

Croissance économique et diversification

En présentant les derniers résultats économiques, José de Lima Massano a souligné que le produit intérieur brut (PIB) avait progressé de 8,74 % au deuxième trimestre de cette année, le secteur non pétrolier enregistrant quant à lui une croissance de 9,24 %.

Le chef de l'équipe économique a mis en avant le poids croissant des activités non pétrolières dans l'économie, en particulier l'agriculture.

Bien que le pétrole et le gaz continuent de jouer un rôle stratégique, le responsable a souligné un changement dans la composition des investissements directs étrangers, historiquement concentrés dans le secteur pétrolier, avec une présence croissante des capitaux dans l'économie non pétrolière.

Il a ajouté que les efforts de diversification commencent également à se refléter dans l'évolution de l'emploi et dans la réduction de l'inflation, indicateurs qu'il a replacés dans le cadre de la trajectoire de transformation économique du pays.

Financement durable et notation financière

Au cours de la discussion sur les sources de financement, le ministre d'État a estimé que l'Angola devait continuer à adapter l'investissement public à la capacité d'endettement et de remboursement de l'État, sans compromettre la viabilité des finances publiques.

Il a par ailleurs défendu l'idée que la mobilisation de capitaux privés et le recours à des mécanismes tels que les partenariats public-privé peuvent contribuer à élargir le financement du développement, à condition qu'ils s'accompagnent de conditions propices à l'investissement et à l'activité entrepreneuriale.

Le responsable s'est également félicité de la création d'une agence africaine de notation financière, qui contribuera à des évaluations mieux adaptées aux réalités économiques du continent.

Selon lui, une meilleure évaluation des économies africaines pourrait contribuer à réduire les obstacles à l'accès au financement.