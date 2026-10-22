Afrique: Futsal - L'Angolais Jó Mahrez sacré meilleur buteur de la CAN

Luanda — Avec huit buts inscrits sous les couleurs de l'équipe nationale, l'Angolais Jó Mahrez a été sacré meilleur buteur de la 8e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal, qui s'est achevée ce mercredi avec le sacre du Maroc en tant que champion continental.

Ce joueur expérimenté a marqué lors des cinq rencontres disputées par l'Angola dans la compétition, y compris lors de la finale de ce mercredi, perdue par la formation angolaise face au Maroc (5-2).

Lors de ce match décisif, Jó Mahrez a inscrit le but qui a permis de rétablir l'égalité, après l'ouverture du score par le pays hôte, maintenant ainsi temporairement les espoirs angolais de remporter le titre.

L'équipe nationale a réalisé une phase de groupes victorieuse, en battant le Mozambique (5-1), la Libye (6-0) et l'Égypte (4-2).

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En demi-finales, la sélection angolaise a validé sa place pour la finale en s'imposant face à l'Algérie (3-2), assurant ainsi sa deuxième présence consécutive en finale de la compétition.

L'Angola se distingue face aux champions

Il convient de noter que l'Angola a été la seule équipe à inscrire des buts contre le Maroc durant toute la compétition, ce qui témoigne du potentiel offensif de la formation angolaise face aux champions d'Afrique.

Il s'agissait de la cinquième participation de l'Angola à la plus grande compétition continentale de futsal et de sa deuxième finale consécutive, après avoir déjà disputé le match pour le titre en 2024.