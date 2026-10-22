Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit ce jeudi à 110,05 dollars le baril

22 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent s'établit ce jeudi à 110,05 dollars le baril sur le marché international, après avoir clôturé la séance précédente à 108,82 dollars, soit une hausse de 2,52 %.

Le Brent est un pétrole brut léger extrait de la mer du Nord.

Il constitue l'un des principaux indices de référence pour les prix mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers des approvisionnements mondiaux de pétrole brut échangés à l'échelle internationale.

Le nom « Brent » provient du gisement pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.

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