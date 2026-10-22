Angola: Le pays réduit ses importations alimentaires de 595 millions de dollars

Luanda — L'Angola a enregistré une réduction de ses importations alimentaires d'environ 595 millions de dollars entre 2022 et 2025, tandis que le taux d'utilisation des capacités industrielles installées est passé de 31 % à 54 %, a annoncé mardi, à Luanda, le président du conseil d'administration de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), Bráulio Augusto.

Ces données ont été présentées lors de l'ouverture du Salon angolais de la production (FEPA 2026), qui place le financement, l'accès aux marchés et la compétitivité des entreprises au coeur de la diversification économique.

À cette occasion, Bráulio Augusto a plaidé pour une meilleure coordination entre l'État, les banques et les entreprises, afin de dynamiser la production nationale, de créer des emplois et d'accroître les exportations hors pétrole.

Selon lui, durant la même période, les exportations de pétrole ont enregistré une croissance de 66 %, tandis que le taux d'utilisation des capacités industrielles installées est passé de 31 % à 54 % et que les importations alimentaires ont diminué d'environ 595 millions de dollars américains.

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Dans ce contexte, il a souligné que, du point de vue du ministère de l'Industrie et du Commerce, ces résultats témoignent d'avancées importantes, mais mettent également en évidence la nécessité de mieux exploiter les capacités industrielles existantes, d'accroître la transformation locale et de créer les conditions permettant aux entreprises angolaises de devenir plus compétitives.

Il a ajouté que le salon met en lumière quatre domaines prioritaires, notamment l'agriculture, la logistique, l'industrie et les exportations, ainsi que quatre leviers de croissance : le financement, l'accès aux marchés, le renforcement des capacités et les partenariats.

Il a ajouté que la coopération entre l'État, les banques et le secteur privé est essentielle pour créer un environnement favorable à l'investissement, promouvoir la qualité des produits nationaux et faciliter leur circulation et leur commercialisation.

Bráulio Augusto a estimé que les micro, petites et moyennes entreprises constituent l'un des piliers du tissu productif national et une source fondamentale d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

Le responsable a également souligné le rôle de l'INAPEM en matière de formation, d'assistance technique et d'accompagnement des entreprises pour répondre aux exigences du marché et accéder au financement.

Il a également déclaré que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) représente une opportunité stratégique pour les entreprises angolaises, mais exige des produits compétitifs, une qualité certifiée, des prix attractifs et un approvisionnement régulier.

Avec l'ouverture officielle de la FEPA 2026, l'Angola renforce son engagement à transformer sa production nationale en entreprises durables, à créer des emplois et à saisir de nouvelles opportunités sur les marchés africains et internationaux.

Le Salon de la production angolaise (FEPA 2026) est une initiative de Standard Bank Angola qui réunit producteurs, entrepreneurs, institutions publiques, partenaires au développement et acteurs du secteur financier, dans le but de faciliter l'accès au financement et aux marchés pour la production.