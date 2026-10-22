Angola: Sport adapté - L'entraîneur confiant dans la victoire au championnat du monde

Luanda — Le sélectionneur de l'équipe nationale angolaise de football pour amputés, Mehmet Kiskaç, a exprimé mercredi, sa confiance dans la victoire au championnat du monde de la catégorie, qui se déroulera du 13 au 22 novembre au Mexique.

S'exprimant à l'occasion de la remise du drapeau national à la délégation angolaise, il a affirmé que le groupe d'athlètes disposait des atouts nécessaires pour atteindre cet objectif, soulignant la préparation technique et mentale des joueurs pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde.

Kiskaç a indiqué que l'objectif de l'équipe est de remporter un deuxième titre mondial, après le triomphe de 2018, également au Mexique.

Après un stage de 15 jours dans la province de Bengo, l'équipe s'envolera vendredi 23 pour Istanbul, en Turquie, où elle poursuivra sa préparation.

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Durant ce stage, des matchs amicaux sont prévus contre le Ghana, champion d'Afrique en titre, l'Ouzbékistan et la Turquie, tenante du titre mondial.

L'entraîneur a désigné ces trois équipes comme faisant partie des principaux rivaux à prendre en compte dans la compétition mondiale.

Lors du stage d'entraînement au complexe sportif José Armando Sayovo de Caxito, l'équipe a travaillé les aspects techniques, tactiques et physiques.

La remise du drapeau national a été effectuée par João Fernandes, chef du département de la formation et de la spécialisation du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a salué l'engagement des joueurs et souligné l'histoire de ce sport, marquée par les titres remportés, le dépassement des difficultés, la résilience, le respect et le fair-play.

L'équipe est composée des gardiens de but Sebastião Canjuluca, Jesus Mateus et Ambrósio Chilala ; des défenseurs Francisco Amaro « Paizinho », Marcos Dias, Jesus Morais « Fiesta » et Jeremias Augusto « Dai » ; et des milieux de terrain Adérito Ngunza « Pina », Fernando Tchoia, Adelino Epomba « Navas » et Francisco João « Eric ».

L'équipe est complétée par les attaquants Pedro Víctor « Vicente », Lucas Fungula « Nacho », Catarino Carvalho et António Cambenje.

L'Angola fait partie du groupe D de la Coupe du monde, aux côtés de la Colombie, du Ghana et de l'Irak.

La compétition regroupe 24 équipes, réparties en six groupes de quatre.