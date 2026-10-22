Afrique: Foot/Dames - L'Angola et la Namibie font match nul dans la course aux Jeux Olympiques

Luanda — Les équipes féminines de football d'Angola et de Namibie ont fait match nul 0-0 vendredi, lors du match-aller des qualifications pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

La rencontre s'est déroulée au stade 11 de Novembro de Luanda.

Dans un match marqué par un manque d'efficacité devant le but, l'équipe angolaise a d'abord adopté une attitude plus offensive, cherchant à ouvrir le score, mais a gâché plusieurs occasions créées en première mi-temps.

La Namibie, qui a débuté la rencontre sans grande conviction, a profité de quelques erreurs défensives de l'équipe locale pour se rapprocher du but de Valentina, sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions.

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Malgré les efforts des deux équipes, le score est resté inchangé jusqu'à la mi-temps.

En seconde période, les deux équipes ont procédé à des changements tactiques, dans l'espoir de dynamiser leur jeu offensif et de trouver des solutions pour débloquer le score.

Du côté angolais, Mila II, Ruth et Cândida ont été remplacées par Isa, Marlene et Inácia, tandis que l'équipe namibienne a également fait appel à ses remplaçantes pour tenter de marquer.

Malgré ces changements et les efforts des deux équipes en seconde période, le score est resté nul et vierge (0-0) jusqu'au coup de sifflet final.

Les deux équipes s'affronteront à nouveau lundi, au même endroit, pour le match retour, la Namibie ne disposant actuellement d'aucun stade aux normes internationales.