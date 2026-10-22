La Deutsche Bank AG a ajouté le Nigeria à son indice de suivi des devises des marchés émergents, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour le naira. La multinationale bancaire allemande a pris cette décision lundi, laissant entendre que la devise pourrait encore s'apprécier face au dollar américain.

La banque considère que le naira est sous-évalué et attractif pour les investisseurs pratiquant le « carry trade », qui cherchent à tirer profit des écarts de taux d'intérêt entre les devises. Ces perspectives positives reposent en grande partie sur l'avantage du Nigeria en matière de taux d'intérêt et sur le potentiel d'une nouvelle appréciation de la devise. Les rendements élevés des titres d'État nigérians rendent ce marché attractif pour les investisseurs étrangers en portefeuille à la recherche de rendements supérieurs à ceux offerts par de nombreux autres marchés.

Le naira nigérian s'est apprécié de 0,45 % face au dollar américain en septembre, passant de 1 335,50 N/$ fin août à 1 329,50 N/$ fin septembre. Il a clôturé le mois de septembre en hausse de 6 nairas face au dollar américain et s'est apprécié de près de 8 % face au dollar en 2026, ce qui le place parmi les 10 devises les plus performantes sur les 144 suivies par Bloomberg.

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Cette appréciation monétaire a stimulé les rendements des actifs nigérians, notamment les actions et les obligations en monnaie locale, qui ont généré certains des rendements les plus élevés au monde. L'intégration du Nigeria par la Deutsche Bank dans son indice «Frontier FX Monitor» vient renforcer les signaux positifs entourant la monnaie, améliorant ainsi la perception du marché des changes nigérian. Cette reclassification pourrait également renforcer la visibilité du Nigeria auprès des investisseurs internationaux dont les décisions d'investissement sont influencées par les indices de référence.

La décision de la Deutsche Bank intervient quelques semaines après que le fournisseur mondial d'indices FTSE Russell a reclassé le Nigeria, le faisant passer du statut « non classé » à celui de « marché frontalier », avec effet au 21 septembre 2026. Le Nigeria avait été retiré des indices des marchés frontières de FTSE Russell en septembre 2023 en raison des difficultés persistantes rencontrées par les investisseurs internationaux pour rapatrier leurs capitaux. Le fournisseur d'indices a par la suite reconnu les améliorations apportées au marché des changes nigérian et le règlement des arriérés de change en suspens avant d'approuver le retour du pays au statut de «marché frontière» plus tôt cette année.

Points clés à retenir

Si l'optimisme affiché par la Deutsche Bank concernant le naira témoigne d'un regain de confiance des investisseurs, la pérennité de ces gains se heurte à des défis de taille, liés principalement à la situation budgétaire du Nigeria.

La banque a averti que l'augmentation de l'endettement public, en particulier à l'approche des élections, pourrait compromettre les perspectives de la devise. Les émissions massives d'obligations par l'Office de gestion de la dette pourraient faire grimper les coûts d'emprunt et absorber des liquidités, ce qui compliquerait la conduite de la politique monétaire si la Banque centrale du Nigeria devait maintenir des taux d'intérêt élevés.

Pour les investisseurs, la question est de savoir si les besoins de financement du gouvernement resteront gérables sans exercer de pression supplémentaire sur les marchés nationaux ni affaiblir la confiance dans le naira. Bien que les rendements élevés des titres d'État nigérians soient attractifs pour les investisseurs pratiquant le « carry trade », la dépréciation de la monnaie peut rapidement éroder ces gains.

La pérennité des entrées de capitaux dépendra du maintien de la liquidité en devises, de rendements réels attractifs, de la discipline budgétaire, des recettes pétrolières et de la stabilité macroéconomique globale. Le récent reclassement par FTSE Russell au statut de « marché frontières » contribue également à raviver l'intérêt, mais les risques sous-jacents restent déterminants pour la performance à long terme.