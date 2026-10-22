Afrique: Renaissance Capital relève de 33 % la valorisation de la raffinerie Dangote

Renaissance Capital Africa (RCA) a récemment revu à la hausse sa valorisation de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals à 700,41 nairas par action, ce qui représente un potentiel de hausse de 33,4 % par rapport au prix de l'introduction en bourse (IPO) de la raffinerie, fixé à 525 nairas par action.

Cette réévaluation intervient alors que l'introduction en bourse en cours de la raffinerie, dont la clôture est prévue le 27 octobre 2026, suscite un vif intérêt à l'échelle mondiale. Des souscriptions ont été reçues de plus de 90 pays, dont des investisseurs issus de 51 des 54 pays africains, ce qui en fait une offre publique véritablement panafricaine.

RCA a attribué cette révision de sa valorisation au renforcement des marges de raffinage et à des performances financières et opérationnelles supérieures aux prévisions au cours des neuf premiers mois de 2026. Le cabinet d'analyse financière a souligné que le chiffre d'affaires, l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et le résultat net de la raffinerie avaient tous dépassé ses prévisions initiales.

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Le troisième trimestre s'est révélé particulièrement solide, avec un chiffre d'affaires atteignant 8,57 milliards de dollars, soit 19,7 % de plus que l'estimation de RCA, et un EBITDA bondissant à 2,92 milliards de dollars, dépassant largement ses prévisions de 1,50 milliard de dollars.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026, Dangote Petroleum Refinery a déclaré un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars, soit une hausse de 144 % par rapport aux 9,2 milliards de dollars de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente un redressement spectaculaire par rapport à la perte de 117,2 millions de dollars enregistrée au cours de la période correspondante de 2025.

L'EBITDA a également été multiplié par près de neuf, passant de 627,6 millions de dollars à 5,5 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie d'exploitation a été multiplié par plus de dix pour atteindre 3,68 milliards de dollars. Cette amélioration des performances a également permis à l'entreprise de passer d'une dette nette de 1,73 milliard de dollars en septembre 2025 à une trésorerie nette de 651 millions de dollars en septembre 2026.

Cette évaluation plus optimiste de RCA souligne la solide croissance des bénéfices de la raffinerie et l'amélioration de sa situation financière, offrant des perspectives positives aux investisseurs. L'introduction en bourse elle-même a déjà battu des records, devenant dès son premier jour la plus importante offre publique jamais lancée sur le marché des capitaux nigérian et dépassant l'ancien record africain dès ses dix premiers jours. Cette réussite témoigne d'une confiance croissante dans le développement industriel mené par l'Afrique et d'un engouement grandissant des Africains pour la détention d'actifs stratégiques sur le continent.

La hausse prévue de la valorisation dépend toutefois du maintien de la vigueur des marges de raffinage, de la régularité des performances opérationnelles et des conditions générales du marché. La direction de la raffinerie considère cette introduction en bourse comme une démonstration éclatante de la sophistication et de l'interconnexion croissantes des marchés de capitaux africains, susceptible de servir de modèle pour de futures offres d'investissement à l'échelle du continent. Aucune prolongation supplémentaire de la période d'offre n'étant actuellement envisagée, la société a intensifié ses activités de sensibilisation et d'engagement auprès des investisseurs afin de garantir une participation plus large.

Points clés à retenir

La hausse significative de la valorisation de Dangote Petroleum Refinery par Renaissance Capital Africa, conjuguée à l'engouement massif des investisseurs pour son introduction en bourse, marque un tournant décisif pour les marchés financiers africains et le développement industriel du continent.

L'ampleur sans précédent de cette introduction en bourse, qui a attiré des souscriptions provenant de plus de 90 pays et de 51 nations africaines, témoigne d'une confiance grandissante dans les initiatives menées par des Africains et d'une forte volonté de la part des Africains de participer directement à la détention d'actifs stratégiques du continent. Cela va au-delà d'une simple opération de levée de fonds et marque une évolution vers une plus grande autonomie financière et une meilleure intégration au sein de l'Afrique.

Les performances financières exceptionnelles de la raffinerie, qui est passée d'une situation d'endettement net à une situation de trésorerie nette et a enregistré une croissance substantielle de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, ont largement dépassé les hypothèses initiales de l'introduction en bourse. Ces performances solides, portées par des marges de raffinage plus élevées et une efficacité opérationnelle accrue, constituent un argument de poids pour les investisseurs cherchant à s'exposer à une grande entreprise industrielle en forte croissance offrant un potentiel de dividendes indexés sur le dollar américain.

De plus, les collaborations transfrontalières pionnières facilitant l'accès des investisseurs au Botswana, en Égypte, en Éthiopie et au Kenya soulignent la sophistication et l'interconnexion croissantes des marchés financiers africains, créant un précédent pour de futures opportunités d'investissement à l'échelle du continent et favorisant une nouvelle ère de propriété industrielle partagée.