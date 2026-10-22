Egypte: Moody's relève la note de crédit du pays alors que la dette diminue et que les réserves augmentent

L'agence Moody's Ratings a relevé d'un cran la note de crédit souveraine de l'Égypte, la faisant passer de Caa1 à B3, en invoquant l'amélioration des finances publiques, la réduction de la dette et le renforcement des réserves de change.

L'agence a maintenu une perspective positive sur les notations en monnaie locale et en devises étrangères du pays, selon un communiqué publié le 16 octobre 2026. Cette décision reflète les progrès réalisés dans le cadre du programme de réformes économiques de l'Égypte, même si les coûts d'emprunt et le remboursement de la dette restent une source de préoccupation.

L'Égypte a enregistré un excédent budgétaire primaire de 4,9 % du produit intérieur brut au cours de l'exercice clos en juin 2026, contre 3,5 % un an plus tôt. Hors recettes exceptionnelles, l'excédent a atteint 4,1 % du PIB. Moody's a attribué cette amélioration à l'augmentation du recouvrement des impôts et au renforcement des contrôles sur les dépenses publiques. La dette publique est tombée à 81,8 % du PIB en juin 2026, contre 95,2 % en 2023, soit une réduction de 13,4 points de pourcentage en trois ans. Les recettes fiscales ont également augmenté pour atteindre 13 % du PIB, soutenues par des mesures visant à améliorer le respect des obligations fiscales et à élargir l'assiette fiscale.

Cette révision à la hausse reflète les changements apportés à la politique monétaire égyptienne depuis mars 2024, date à laquelle les autorités ont adopté un taux de change flexible et resserré les conditions monétaires. La livre égyptienne a pu s'ajuster pendant les périodes de pression sur les marchés, notamment lors du conflit au Moyen-Orient qui a débuté en février 2026. La banque centrale a maintenu ses réserves de devises étrangères malgré les sorties de capitaux, tandis que les investisseurs internationaux sont revenus sur le marché obligataire égyptien. Les réserves internationales nettes ont atteint 57 milliards de dollars en septembre, contre environ 52 milliards à la fin de 2025.

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Malgré cette amélioration, Moody's a averti que le fardeau de la dette de l'Égypte restait élevé par rapport à celui de pays bénéficiant de notations similaires. Les paiements d'intérêts représentent environ 59 % des recettes publiques, ce qui limite les fonds disponibles pour les infrastructures, la santé et d'autres services publics. L'agence a indiqué que de nouvelles améliorations dépendraient d'une baisse des taux d'intérêt nationaux, de la poursuite des ventes d'actifs par l'État et d'une reprise des recettes provenant du canal de Suez et de la production d'hydrocarbures. La capacité de l'Égypte à maintenir des excédents budgétaires influencera également les futures décisions de notation.

Moody's a relevé le plafond de notation de l'Égypte en monnaie locale à Ba3 et celui en devises étrangères à B2, reflétant ainsi l'amélioration de la situation financière du pays tout en reconnaissant les risques liés à l'implication de l'État dans l'économie et à l'accès aux devises étrangères. La perspective positive indique la possibilité d'un nouveau relèvement si la dette et les charges d'intérêts diminuent plus rapidement que prévu. Cette décision fait suite aux réformes soutenues par le Fonds monétaire international et intervient alors que l'Égypte cherche à attirer les investissements, à réduire l'endettement public et à renforcer la croissance économique.

Points clés à retenir

La révision à la hausse par Moody's de la note souveraine de l'Égypte à B3 marque une avancée dans les efforts déployés par le pays pour rétablir la confiance des investisseurs après des années de pénurie de devises, d'inflation et de hausse du coût de la dette. Cette décision pourrait soutenir la demande d'obligations d'État égyptiennes en signalant une réduction du risque de crédit, même si la note B3 reste inférieure à la catégorie « investment grade » et indique que les prêts accordés à l'État comportent un risque substantiel.

Le ratio d'endettement de l'Égypte a baissé de 13,4 points de pourcentage depuis 2023, tandis que les réserves de change ont atteint 57 milliards de dollars en septembre 2026. Ces évolutions reflètent les changements intervenus dans la gestion budgétaire et la politique monétaire, notamment une hausse des recettes fiscales, un contrôle des dépenses et un taux de change flexible.

Pour les investisseurs internationaux, les réformes monétaires sont importantes car elles réduisent le risque de ne pas pouvoir convertir les livres égyptiennes en devises étrangères lors du retrait de leurs investissements. Cependant, l'Égypte continue de subir la pression du service de la dette, les paiements d'intérêts absorbant environ 59 % des recettes publiques. Cela signifie que les excédents budgétaires avant intérêts ne se traduisent pas nécessairement par un excédent budgétaire global. Le gouvernement doit continuer à refinancer sa dette tout en finançant les services publics et les infrastructures.

Une baisse des taux d'intérêt pourrait réduire les coûts d'emprunt et créer une marge de manoeuvre supplémentaire pour les dépenses, mais le rythme de l'assouplissement monétaire dépendra de l'inflation et des conditions monétaires. Cette révision à la hausse de la notation intervient également alors que l'Égypte poursuit son programme de cession d'actifs publics, notamment l'introduction en bourse prévue de la Banque du Caire, qui pourrait attirer les investissements étrangers et réduire la participation de l'État dans l'économie.

De nouvelles améliorations au niveau des recettes du canal de Suez, de la production énergétique et des investissements privés renforceraient la capacité du pays à honorer ses obligations. Pour les investisseurs, les prochains indicateurs à surveiller sont les coûts du service de la dette, les réserves de change, l'inflation et la capacité du gouvernement à maintenir la discipline budgétaire au-delà de son programme actuel avec le FMI.