Nigeria: Onafriq met fin à ses activités de services bancaires par intermédiaire au pays

Onafriq Nigeria Payments Limited a annoncé vendredi sa décision de mettre fin à ses activités de banque par agents au Nigeria, connues sous le nom de Baxi. La société de fintech a déclaré qu'elle allait recentrer ses activités sur les paiements panafricains. Cette décision fait suite à une analyse stratégique de la viabilité de l'entreprise face à un contexte économique difficile.

Onafriq, une société basée en Afrique du Sud et présente au Maroc, au Mali, au Kenya et en Tanzanie, a fait son entrée sur le marché nigérian des services bancaires par intermédiaire en 2021 en rachetant Capricorn Digital Limited, qui opérait sous le nom de Baxi. L'entreprise a réalisé d'importants investissements jusqu'en 2023 pour étendre son réseau d'agents, dans le but de faciliter l'accès aux services financiers et de numériser les transactions en espèces.

Cependant, les conditions d'exploitation se sont fortement détériorées à partir de 2024, sous l'effet de vents contraires macroéconomiques tels qu'une forte inflation et une dépréciation significative du naira. Ces facteurs ont entraîné une augmentation des coûts d'exploitation et une baisse des volumes de transactions, compromettant la viabilité de son modèle bancaire par agents hors ligne.

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Bien qu'aucun chiffre financier précis n'ait été fourni, l'investissement substantiel d'Onafriq dans le renforcement et l'extension de son réseau d'agents jusqu'en 2023 souligne son engagement initial envers le marché nigérian. L'entreprise a noté qu'une croissance rapide des paiements instantanés de compte à compte avait simultanément modifié la composition des transactions traitées par les terminaux de point de vente (TPV) des agents. Cette évolution, combinée à une concurrence de plus en plus intense sur ce segment, a entraîné une compression des marges qui a encore pesé sur l'activité.

Pour Onafriq, la décision de mettre fin à l'activité Baxi a été difficile à prendre, car elle a eu des répercussions sur les employés, les agents et les partenaires commerciaux qui ont contribué à la mise en place du réseau. Le fondateur et PDG, Dare Okoudjou, a reconnu que l'entreprise n'avait pas atteint les résultats escomptés malgré son entrée au Nigeria avec conviction. Cette décision marque un tournant stratégique pour Onafriq, lui permettant de se concentrer sur ses principaux atouts : les paiements transfrontaliers et les services d'émission de cartes à travers l'Afrique.

Onafriq s'est engagée à assurer une transition équitable et bien gérée pour toutes les parties prenantes concernées. Les employés dont les fonctions sont liées à l'activité bancaire par agents seront consultés et accompagnés. Les agents recrutés via la plateforme Baxi ont été transférés vers une autre banque principale et invités à transférer leurs fonds dans un délai de 30 jours. L'entreprise a souligné que cette fermeture se limite à ses activités de banque par agents et ne signifie pas un retrait du marché nigérian, puisqu'elle continuera à servir le pays en tant que prestataire de solutions de paiement.

Points clés à retenir

La décision d'Onafriq de mettre fin à ses activités bancaires par intermédiaire (Baxi) au Nigeria met en évidence les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises opérant dans le contexte macroéconomique actuel du pays. L'entreprise a explicitement cité la forte inflation et la dépréciation brutale du naira comme principales causes de l'augmentation des coûts d'exploitation et de la baisse des volumes de transactions, rendant son modèle bancaire par agents hors ligne non viable.

Cette situation reflète une tendance plus générale selon laquelle la volatilité monétaire et les pressions économiques érodent la rentabilité des entreprises fortement dépendantes des conditions du marché local et des infrastructures physiques. De plus, l'évolution rapide du paysage des paiements numériques au Nigeria, en particulier l'essor des virements instantanés de compte à compte, a fondamentalement modifié le comportement des consommateurs et les habitudes de transaction aux terminaux de point de vente (PoS).

Cette évolution, associée à une concurrence accrue et à la compression des marges qui en découle, souligne la nécessité pour les entreprises de fintech de s'adapter rapidement à la dynamique changeante du marché. Si Onafriq se retire d'un segment d'activité spécifique, son engagement à rester au Nigeria en tant que prestataire de solutions de paiement, en se concentrant sur les paiements transfrontaliers et l'émission de cartes, témoigne d'une réévaluation stratégique en faveur de services plus résilients et potentiellement plus rentables au sein de l'écosystème financier nigérian.

Cette décision pourrait annoncer une tendance future pour d'autres fintechs : se spécialiser et tirer parti des infrastructures numériques plutôt que de s'appuyer sur de vastes réseaux d'agents physiques dans un environnement économique difficile.