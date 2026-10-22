Congo-Kinshasa: Deux otages tués après l'enlèvement de six civils par des miliciens de la CODECO à Djugu

Deux personnes ont été tuées après l'enlèvement de six civils, dont un enfant, par des miliciens de la CODECO dans le village de Dendro, près de Bule, dans le territoire de Djugu, en Ituri, ont rapporté mercredi 21 octobre, des sources locales.

Selon des sources sécuritaires, les six victimes, toutes cultivatrices ou cultivateurs originaires de Dendro, ont été prises dans une embuscade samedi dernier alors qu'elles se rendaient dans leurs champs. Les assaillants, présentés comme des miliciens de la CODECO venus du village de Petro, les ont ensuite conduites dans leur bastion.

D'après les mêmes sources, deux des otages ont été exécutés lundi. Leurs corps ont été retrouvés abandonnés sur le terrain de football de Dendro.

Mardi, une femme et son enfant ont été relâchés par leurs ravisseurs. Selon des informations recueillies sur place, les deux victimes auraient subi des actes de torture et des traitements dégradants durant leur captivité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sort de deux autres personnes enlevées demeure inconnu à ce jour.

Des défenseurs des droits humains condamnent ces actes qu'ils qualifient de graves violations des droits fondamentaux. Ils appellent les miliciens de la CODECO à respecter leurs engagements en faveur de la paix, notamment ceux pris dans le cadre du processus d'Aru II.

Ces acteurs de la société civile demandent également aux communautés locales de renforcer la cohésion sociale afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence dans cette partie de l'Ituri.

Ils déplorent par ailleurs l'application insuffisante de la mesure du gouverneur de province interdisant le port et la circulation illégale d'armes à feu, estimant qu'un meilleur contrôle des armes contribuerait à améliorer la sécurité des populations civiles.