Congo-Kinshasa: Le Barreau du Nord-Kivu accuse le commandant urbain de la police de Butembo de violences contre un avocat

Le Barreau du Nord-Kivu accuse le commandant urbain de la Police nationale congolaise (PNC) à Butembo d'avoir participé à des violences contre un avocat avant d'ordonner son arrestation et sa détention. Une plainte a été déposée mardi 20 octobre auprès de l'Auditorat supérieur militaire du Nord-Kivu.

Dans cette plainte, le bâtonnier du Nord-Kivu dénonce notamment des faits présumés de coups et blessures volontaires, de torture, d'arrestation arbitraire et de détention illégale. La plainte évoque également des faits présumés d'atteinte à la pudeur sur une femme de la famille de l'avocat concerné.

Selon le bâtonnier, César Fazili, les faits se seraient produits le 17 octobre dernier sur l'avenue Matokeo à Butembo. L'avocat, Wakilongo Kyatangwalwa Papy, aurait été agressé après avoir protesté contre un véhicule de police qui venait de percuter une moto en stationnement.

D'après les explications du bâtonnier, l'avocat aurait été frappé au visage, blessé à l'oeil et à la lèvre, avant d'être menotté, traîné au sol puis conduit dans un cachot, sans motif légal ni procès-verbal.

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« Pour cette seule observation, il a été frappé au visage et blessé à l'oeil et à la lèvre. Une arme a été chargée devant lui. Il a ensuite été menotté, traîné au sol, jeté dans un véhicule de police et enfermé dans un cachot, sans aucun motif légal, sans procès-verbal et malgré l'intervention de deux magistrats civils du parquet », affirme César Fazili.

Le Barreau indique avoir également saisi le commissaire provincial de la police afin qu'une procédure disciplinaire soit ouverte contre les agents mis en cause.

Tout en exigeant que la lumière soit faite sur cette affaire, le bâtonnier précise que sa démarche ne constitue pas une attaque contre la Police nationale congolaise.

« Je tiens à être clair : le Barreau ne mène aucune croisade contre la Police nationale », a-t-il souligné.

Jusqu'à ce jeudi matin, malgré plusieurs tentatives de Radio Okapi, le commandant urbain de la Police nationale congolaise à Butembo n'avait pas réagi aux sollicitations d'une interview au sujet de ces accusations.