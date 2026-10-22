Congo-Kinshasa: Kolwezi - Retour progressif au calme après deux jours de manifestations des creuseurs artisanaux

Un calme progressif est revenu mercredi 21 octobre dans plusieurs quartiers de Kolwezi, dans la province du Lualaba, après deux jours de manifestations violentes menées par des creuseurs artisanaux. Selon des sources locales, les troubles ont paralysé les activités socio-économiques et causé plusieurs blessés ainsi que d'importants dégâts matériels.

À l'origine de la colère des manifestants, une opération de contrôle menée par une commission interservices venue de Kinshasa dans les entités de traitement et les comptoirs d'achat des minerais. Les creuseurs artisanaux dénonçaient ce qu'ils considéraient comme une fermeture des structures de traitement, susceptible de bloquer l'écoulement de leurs produits miniers.

Au cours des manifestations, plusieurs commerces ont été pillés et des véhicules vandalisés. Des sources locales rapportent également qu'un sous-commissariat de la police a été saccagé puis incendié, permettant l'évasion de détenus.

Plusieurs routes ont été barricadées et des pneus brûlés dans différents quartiers de la ville.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les troubles ont aussi affecté le secteur de l'éducation. Les activités scolaires ont été perturbées dans plusieurs établissements, tandis que des coups de feu ont été entendus dans certains secteurs. Les forces de sécurité sont intervenues pour tenter de rétablir l'ordre.

Face à cette situation, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a appelé les creuseurs artisanaux au calme à l'issue d'une réunion tenue mardi avec la commission interservices et des représentants des exploitants chinois.

« La commission continue de travailler sur le plan sécuritaire et économique et je tiens ici à confirmer qu'aucune usine de traitement n'est fermée », a déclaré la gouverneure.

De son côté, un membre de la commission interservices a assuré que la mission de contrôle ne vise pas à suspendre les activités minières, mais plutôt à améliorer les conditions d'exploitation du secteur.

« La commission interservices est venue pour aider la province à assainir l'environnement minier. Nous travaillons pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il expliqué.

Les autorités provinciales espèrent que ces clarifications permettront d'apaiser les tensions et de favoriser la reprise normale des activités dans la capitale du cuivre et du cobalt.