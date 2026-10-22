Congo-Kinshasa: Propos menaçants de Fils Mukoko - Le Gouvernement, le CSAC et la Justice montent au créneau

Les autorités congolaises ont multiplié les réactions après les déclarations controversées de Fils Mukoko, cadre de l'UDPS qui, dans un message publié sur les réseaux sociaux, avait menacé d'armer des jeunes pour s'en prendre aux ressortissants occidentaux à la suite des perquisitions menées dans certaines résidences proches de la famille présidentielle.

Première mesure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a décidé, mercredi 21 octobre, d'interdire à Fils Mukoko de toute intervention dans les médias, sur les réseaux sociaux et à travers tout autre moyen de communication de masse pendant une période de 88 jours.

Selon le vice-président du CSAC, Bruno Mbolison, cette mesure conservatoire est motivée notamment par la violation des principes liés à la sacralité de la vie humaine et au respect dû aux représentations diplomatiques accréditées en RDC.

Par ailleurs, dans la foulée de cette affaire, Fils Mukoko a été relevé de ses fonctions de directeur général adjoint de la Régie d'assainissement de Kinshasa (RASKIN). La décision a été prise mercredi par le gouverneur de la ville de Kinshasa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une enquête judiciaire sollicitée

Parallèlement, le ministère de la Justice a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Dans un communiqué publié le même mercredi, le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa Atondoko, a instruit le procureur général près la Cour de cassation d'examiner avec diligence les allégations visant Fils Mukoko.

Selon le ministère, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux lui attribue des propos évoquant une distribution d'armes dans des terrains de football, des universités et des églises, ainsi que des menaces contre des ressortissants occidentaux vivant en RDC.

Le gouvernement estime que la gravité de ces déclarations justifie une vérification rigoureuse par les autorités judiciaires compétentes.

Le ministère rappelle par ailleurs que la liberté d'expression garantie par la Constitution ne peut en aucun cas servir de justification à des menaces, à des actes d'intimidation ou à des propos susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui.

Le Gouvernement condamne avec fermeté

De son côté, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a condamné avec fermeté les déclarations de Fils Mukoko. Il a affirmé que l'exécutif ne pouvait tolérer de telles insinuations et a assuré que le Gouvernement continuerait à réagir avec fermeté afin de prévenir tout dérapage portant atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou à la cohésion nationale.

Cette série de réactions traduit la volonté des autorités de marquer leur désapprobation face à des propos jugés incompatibles avec les principes de l'État de droit et du vivre-ensemble.