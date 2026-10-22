Congo-Kinshasa: Le Gouvernement annonce des mesures drastiques contre les auteurs des discours de haine !

Le Gouvernement congolais entend efficacement encadrer la liberté d'expression en RDC. Face à la crise sécuritaire sévissant dans l'Est du territoire national, l'Exécutif central appelle à privilégier la tolérance, la cohésion et la responsabilité citoyenne.

Dans un communiqué publié hier, mercredi 21 octobre 2026, le Ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire à charge de Fils Mukoko, présenté comme militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), pour des propos incitant à la haine. Il est accusé d'avoir proféré des menaces contre des ressortissants occidentaux présents en République démocratique du Congo et promis de distribuer des armes à la population pour défendre le régime en place en cas d'avancée du Front pour la Refondation de la Nation, mouvement politico-militaire créé par Joseph Kabila, Chef de l'Etat honoraire. Sur base de cette sortie médiatique condamnable, il a été révoqué de ses fonctions de Directeur Général adjoint à la RASKIN.

« La liberté d'expression est constitutionnellement consacrée en République démocratique du Congo. Elle ne saurait cependant servir de prétexte à la menace, à l'intimidation ou à la mise en danger de la vie d'autrui. Dans un État de droit, toute allégation de cette gravité doit être vérifiée par la justice, dans le strict respect de la loi et des droits de chacun », déplore, dans son communiqué, le Ministre d'Etat en charge de la Justice, Guillaume Ngefa, dont voici l'intégralité.