Ile Maurice: Disparition d'une ressortissante Bangladaise - Toujours recherchée depuis avril par la police

Munawara Begum, Bangladaise employée comme aide à domicile à Beau-Bassin, demeure introuvable depuis le 3 avril 2026. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à Joanna Bérenger.

Selon les informations communiquées par le commissaire de police, sa disparition a été signalée le 4 avril par son employeuse. Une voisine aurait aperçu Munawara Begum quitter son lieu de résidence vers 20 heures, à bord d'un taxi.

Les vérifications effectuées auprès du Passport and Immigration Office (PIO) ont confirmé que la ressortissante bangladaise n'avait pas quitté Maurice. Son permis de travail, valable jusqu'en juin 2027, a été annulé le 7 avril, après le signalement de sa disparition.

Dans le cadre de l'enquête, la police a interrogé la voisine ainsi que deux chauffeurs de taxi opérant dans la région de Beau-Bassin, sans obtenir d'informations permettant de retrouver la disparue.

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Le 29 septembre, un avocat a informé le commissaire de police que Munawara Begum pourrait se trouver à Goodlands. Cette information a été transmise aux différentes unités policières, mais les recherches sont restées infructueuses.

Lors des questions supplémentaires, Joanna Bérenger a demandé si les circonstances du départ de cette employée avaient été établies et si des personnes avaient été interrogées. Navin Ramgoolam a confirmé que les deux chauffeurs de taxi avaient été entendus et que la voisine avait maintenu sa version des faits. Il a également indiqué que, selon ses informations, le passeport de la ressortissante n'était plus en possession de son ancien employeur.

Le Premier ministre a par ailleurs révélé que, au 15 octobre, 2 926 ressortissants étrangers, dont 2 225 Bangladais, étaient signalés comme manquants tout en étant considérés comme toujours présents à Maurice. Les opérations policières visant à les retrouver se poursuivent.