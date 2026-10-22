Ile Maurice: Une mobilisation policière et citoyenne pour retrouver François Veckranges

Une importante mobilisation policière et citoyenne a eu lieu dans la soirée du mercredi 21 octobre pour tenter de retrouver François Veckranges, âgé de 25 ans. Les recherches ont débuté vers 20 heures à Cassis, où le suspect aurait été aperçu, et ont mobilisé un grand nombre de personnes, dont plusieurs groupes issus des services de sécurité.

Selon un témoin, l'homme portait un T-shirt gris, un short vert et un sac à dos rouge. Le témoin affirme l'avoir vu prendre la fuite après que celui-ci s'est rendu compte qu'il avait été reconnu.

Après Cassis, les recherches se sont poursuivies à Sable-Noir, à Tranquebar, à la montagne des Signaux ainsi qu'aux abords de Marie-Reine-de-la-Paix. Le périmètre des recherches s'est ensuite étendu jusqu'au stade Anjalay. Les opérations ont finalement pris fin vers 1 heure, ce jeudi 22 octobre.

Des habitants de plusieurs régions de l'île se sont également joints aux recherches, dans l'espoir de retrouver le suspect.

Pour rappel, François Veckranges est recherché dans le cadre d'une enquête portant sur des allégations d'abus sexuels sur sa nièce de six ans.