Ile Maurice: Des averses localisées attendues cet après-midi

22 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Des averses localisées, parfois modérées, sont attendues dans l'après-midi de ce jeudi 22 octobre, principalement à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central. C'est ce qu'indique la station météorologique de Vacoas dans son bulletin émis à 4 h 30 ce matin.

Après quelques averses matinales au nord, à l'est et sur le plateau central, le temps devrait être beau durant le reste de la matinée. Des développements nuageux temporaires sont toutefois prévus dans l'après-midi, tandis que le ciel restera mi-couvert ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 23 et 25 °C sur le plateau central et entre 27 et 30 °C sur les régions côtières. Le vent soufflera de l'est-nord-est à environ 15 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest d'environ deux mètres.

Par ailleurs, la tempête tropicale modérée Agueda, qui s'est affaiblie durant la nuit, poursuit sa trajectoire vers l'ouest-sud-ouest, loin au nord-ouest d'Agalega. Elle n'influencera pas le temps sur les îles Mascareignes.

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