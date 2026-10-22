Ile Maurice: Cannabis - Le rapport finalisé, la décision revient à la «National Drug Control Commission»

Le rapport sur la réforme de la politique nationale relative au cannabis a été finalisé et soumis au bureau du Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé Navin Ramgoolam, en réponse à une question du député Arvin Babajee. Le document sera examiné lors de la prochaine réunion de la National Drug Control Commission, qui devra se prononcer sur les recommandations formulées.

Le Technical Working Group on the National Cannabis Policy Reform, constitué en janvier 2026, avait pour mission d'examiner différents modèles de réforme, notamment la décriminalisation, la dépénalisation et la mise en place d'un cadre réglementé adapté à Maurice.

Présidé par Kunal Naik, directeur général de la National Agency for Drug Control (NADC), ce groupe comprend des représentants du ministère des Finances, du bureau de l'Attorney General, du ministère de la Santé et d'organisations non gouvernementales. Au total, 18 réunions ont été organisées entre janvier et juillet 2026.

Plus de 1 800 personnes consultées

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Dans le cadre de ses travaux, la NADC a mené une vaste consultation nationale entre mai et juin 2026. Quelque 1 842 personnes y ont participé, notamment des représentants des institutions publiques, du secteur privé, des ONG, des syndicats, des jeunes, des petits planteurs, des patients utilisant du cannabis médical et des consommateurs.

Le groupe de travail a également bénéficié de l'expertise de l'International Drug Policy Consortium, basé à Londres, ainsi que de la participation d'un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cinq assistants de recherche spécialisés en droit, médecine, pharmacie, psychologie et santé publique ont été mobilisés pendant deux mois.

Deux consultants locaux ont également été sollicités pour évaluer les conséquences économiques, fiscales et sanitaires d'une éventuelle réforme. Parmi eux figure Anneau Ltd, chargé de l'évaluation de l'impact économique et fiscal, ainsi qu'un médecin spécialisé en santé publique.