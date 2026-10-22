Afrique: Travail domestique - L'Afrique de l'Ouest et le Maghreb ensemble pour lutter contre la précarité

Dakar — Des représentants de douze pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb ont adopté, mercredi, à Dakar, une déclaration commune et une feuille de route visant à formaliser le secteur du travail domestique, en vue de sortir de la précarité des millions de femmes, de jeunes filles et de migrants.

L'adoption de cette feuille de route sanctionne les travaux d'un forum sous-régional consacré à la valorisation du travail domestique et à la sécurisation des droits des salariés.

Ce nouveau texte permet aux acteurs tripartites - gouvernements, employeurs et travailleurs - de proclamer d'une seule voix que le travail domestique constitue un véritable emploi, a expliqué la directrice du bureau-pays de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour la Côte d'Ivoire, Ndèye Coumba Diop.

La déclaration exige que ces employés bénéficient des mêmes droits et garanties juridiques que les travailleurs des autres secteurs.

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"Cela inclut un recrutement équitable, une couverture santé, la sécurité au travail ainsi que la prévention stricte de la violence et du harcèlement (en référence à la Convention 190)", a-t-elle précisé.

Les acteurs tripartites indiquent que malgré quinze ans de progrès depuis l'avènement de la Convention 189 de l'OIT, le secteur du travail domestique reste profondément marqué par une forte informalité et une protection sociale insuffisante.

La grande nouveauté de ce sommet réside, selon Mme Diop, dans l'adoption "par consensus" d'une feuille de route indicative.

Fruit d'une consolidation des fiches par pays, ce document trace les pistes de coopération régionale sans pour imposer un classement ou se substituer aux obligations constitutionnelles des États envers l'OIT, a-t-elle indiqué.

Il s'articule autour de plusieurs priorités majeures. Tout d'abord, il vise la formalisation massive des emplois du secteur afin de garantir des contrats stables aux travailleurs.

De plus, il prévoit l'extension de la protection sociale aux salariés des ménages, leur offrant ainsi une couverture santé et une prévoyance adaptées.

La feuille de route met également l'accent sur la professionnalisation des métiers pour valoriser concrètement l'économie du soin (care).

Elle repose, selon Mme Diop, sur le renforcement du dialogue social, tant à l'échelle nationale que transfrontalière, pour pérenniser ces avancées.

Les signataires ont lancé un appel pressant aux gouvernements locaux ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers.

L'objectif est de soutenir immédiatement le déploiement de ces réformes selon les réalités et les cadres législatifs de chaque pays, note la directrice du bureau-pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire.

Avec cette déclaration, l'Afrique de l'Ouest et du Nord se dote d'un agenda commun pour faire du travail décent une réalité tangible dans les foyers, s'est-elle réjouie.

Intervenant à l'issue des travaux, la représentante du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Coumba Sané, s'est félicitée de la qualité des échanges et de la pertinence des orientations retenues.

Saluant la déclinaison de ce plan d'action destiné à rendre les droits des travailleurs domestiques pleinement effectifs, elle a réaffirmé l'engagement ferme du Sénégal à mener toutes les réformes nécessaires pour "concrétiser" la reconnaissance juridique et sociale de ce secteur.