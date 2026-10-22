Maroc: Cimenterie - Le groupe Ciments du Maroc annonce une baisse de 14,43% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

22 Octobre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe Ciments du Maroc a connu une baisse de 14,43% par rapport au premier semestre 2025, selon les comptes consolidés établis par la direction de cette entreprise.

Ce résultat s'est établi à 514,218 millions de dirhams (MDH) contre 601 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 22,34% à 2 694 MDH contre 2 202 MDH au premier semestre 2025. Le secteur de la construction au Maroc a été marqué au premier semestre 2026 par une forte pluviométrie ayant perturbé le rythme des chantiers. Dans ce contexte, soulignent les responsables du groupe, le marché national du ciment a reculé de 1,3 % par rapport au premier semestre 2025.

Les achats consommés ont évolué de 207 MDH à 1 405 MDH contre 1 198 MDH au 30 juin 2025. Quant aux charges de personnel, elles se sont établies à 207,218 MDH contre 165 MDH au premier semestre 2025(+43 MDH). Les autres charges d'exploitation ont augmenté de 5,746 MDH à 10,348 MDH.

Durant la période sous revue, le résultat d'exploitation des ciments du Maroc a progressé de 16,31%, se situant à 948 MDH contre 815 MDH au 30 juin 2025.

En ce qui le concerne, le résultat courant s'est accru de 12,38% avec une réalisation de 917,320 MDH contre 816,235 MDH au premier semestre 2025.

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