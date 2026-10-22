Maroc: Cimenterie - Le groupe Ciments du Maroc annonce une baisse de 14,43% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe Ciments du Maroc a connu une baisse de 14,43% par rapport au premier semestre 2025, selon les comptes consolidés établis par la direction de cette entreprise.

Ce résultat s'est établi à 514,218 millions de dirhams (MDH) contre 601 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a enregistré une progression de 22,34% à 2 694 MDH contre 2 202 MDH au premier semestre 2025. Le secteur de la construction au Maroc a été marqué au premier semestre 2026 par une forte pluviométrie ayant perturbé le rythme des chantiers. Dans ce contexte, soulignent les responsables du groupe, le marché national du ciment a reculé de 1,3 % par rapport au premier semestre 2025.

Les achats consommés ont évolué de 207 MDH à 1 405 MDH contre 1 198 MDH au 30 juin 2025. Quant aux charges de personnel, elles se sont établies à 207,218 MDH contre 165 MDH au premier semestre 2025(+43 MDH). Les autres charges d'exploitation ont augmenté de 5,746 MDH à 10,348 MDH.

Durant la période sous revue, le résultat d'exploitation des ciments du Maroc a progressé de 16,31%, se situant à 948 MDH contre 815 MDH au 30 juin 2025.

En ce qui le concerne, le résultat courant s'est accru de 12,38% avec une réalisation de 917,320 MDH contre 816,235 MDH au premier semestre 2025.