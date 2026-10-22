Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le deuxième congrès extraordinaire du Club 2002-PUR annoncé pour janvier 2027

Réuni en session extraordinaire le 21 octobre à Brazzaville, sous la direction du président fondateur, Wilfrid Guy César Nguesso, le secrétariat permanent, élargi aux membres des deux comités du congrès, aux présidents des fédérations, ainsi que les membres du bureau politique se trouvant dans la capitale, a annoncé la tenue en janvier prochain du deuxième congrès extraordinaire du parti.

La tenue du deuxième congrès extraordinaire du Club 2002-PUR sera précédée par l'organisation des congrès départementaux. Les participants à la réunion extraordinaire du 21 octobre ont également mis en place une commission nationale d'organisation du congrès présidée par le président fondateur du parti. Wilfrid Guy César Nguesso sera suppléé par Antoine Banvidi, Roger Mompelet et Louis Gabriel Missatou, nommés respectivement premier, deuxième et troisième vice-présidents.

Le poste de rapporteur général est confié à Tony Abraham Ossété qui a comme adjoint Dieudonné Kouloukiabonga. Nommée secrétaire de la commission, Mylène Gloria Gassongo a pour adjoint Guy Dickoyot.

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Les actes mettant en place les sous-commissions techniques du congrès seront, quant à eux, publiés très prochainement. Le secrétariat permanent du Club 2002-PUR a adopté, par ailleurs, le rapport général du comité national préparatoire du congrès sur la tenue des assemblées générales avant de le remettre officiellement au président fondateur du parti. Après avoir constaté avec satisfaction que les deux comités ont bien atteint les objectifs qui leur avaient été assignés, le révérend Wilfrid Guy César Nguesso a mis un terme à leur mission.

Les participants ont ainsi salué les efforts inlassables consentis par leur président fondateur et son dévouement pour la bonne marche du parti, lui réaffirmant solennellement leur fidélité et leur loyauté à toute épreuve. Ils ont aussi réaffirmé leur attachement au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en l'assurant de leur soutien indéfectible.

Présidant les travaux, le président fondateur du Club 2002-PUR a félicité les présidents des fédérations nouvellement élus à l'issue des dernières assemblées générales du parti et les membres des deux comités nationaux du congrès pour le travail accompli.

Selon Wilfrid Guy César Nguesso, ces derniers ont respecté la feuille de route qui leur avait été donnée de faire l'état des lieux et de mettre à jour les instances de base et intermédiaires du parti.

« Aux présidents des fédérations nouvellement élus, je vous enjoins de continuer la structuration du parti dans les comités de quartier, de district et de village afin de renforcer le maillage du parti dans tous les coins et recoins de toute l'étendue du territoire national sans exception. C'est le préalable indispensable aux bonnes moissons électorales à venir », a-t-il exhorté.

Il a invité, enfin, les cadres et militants du parti à continuer à vaquer sereinement, dans l'unité et la cohésion qui les a toujours caractérisés, aux travaux de préparation du deuxième congrès extraordinaire du club 2002-PUR. Ceci à l'heure où le parti est sur le point d'atteindre son âge de maturité d'un quart de siècle.