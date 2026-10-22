Congo-Brazzaville: Métiers bancaires - Formation des formateurs à l'African young leaders

Centre de simulation bancaire, African young leaders a pour vision d'aider les jeunes à l'insertion professionnelle et ceux qui travaillent déjà en mettant à leur disposition un cadre dans lequel ils peuvent se former dans les métiers de la banque. C'est dans ce cadre qu'une formation des formateurs y est organisée au sein de cette structure pour une période de trois à quatre mois, selon les modules.

La formation des formateurs est donnée par un expert dans le métier de la banque depuis plus de trente ans, partenaire d'African young leaders pour former ses agents, a expliqué le gérant de cette structure, Branham Ngambou Mbango Akiana. « African young leaders forme des formateurs, parce que nous ne pouvons pas nous mettre à former des jeunes dans les métiers bancaires sans que nous-mêmes ne soyons formés. Donc nous formons les formateurs afin qu'ils soient aptes à pouvoir transmettre le savoir au niveau des personnes qu'ils vont former.

Les formateurs ce sont des personnes qui ont déjà travaillé dans le métier de la finance, mais qui n'ont pas ce côté pédagogique que tout formateur doit avoir. Parce qu'un bon employé n'est pas forcement pédagogue. Nous avons le devoir de leur inculquer des méthodes de pédagogie pour faire en sorte qu'ils soient aptes à pouvoir transmettre le savoir qu'ils ont», a-t-il expliqué.

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Le but final, c'est d'amener des jeunes à avoir une plus grande facilité à l'insertion dans le monde professionnel. Car, la plupart de ceux qui sortent de l'université ont des connaissances théoriques mais pas pratiques. Or, les entreprises actuelles n'ont pas forcément le temps de former tous leurs employés, parce que cela prend du temps et de l'argent. C'est pourquoi l'importance de former les personnes qui sont aptes à pouvoir travailler.

Une manière de les aider lorsqu'elles vont se lancer dans le monde de l'emploi. Après la formation, les bénéficiaires auront une plus grande aisance à pouvoir trouver un travail.

La formation des formateurs ne sera pas limitée, parce qu'il y a de plus en plus de modules qui s'ajoutent, tout en sachant que le métier et le secteur de la banque sont de tout temps en mouvement. «Nos formateurs seront constamment formés sur les nouveaux logiciels, les nouvelles règles, bref, sur tout ce qui sera nouveau dans le système bancaire», a ajouté le gérant d'African young leaders.

Une formation orientée vers les banques et microfinances

Jean Lepoua, l'un des formateurs, a précisé que la session est dirigée vers les banques et les microfinances. Un effectif de huit personnes suit cette formation. Le niveau de base requis est le baccalauréat et elles en sortiront avec le bon de classification qui pourra leur faciliter un recrutement dans une quelconque structure bancaire.

Ervé Viviane Bassouaka, formatrice au sein d'African Young leaders, a fait monnaie-finance et banque. Pour elle, l'avantage est dans beaucoup de cas. « On ne bénéficie pas seulement de la formation comme telle, mais c'est en fait une formation qui nous aide à être placés quelque part un jour, à nous défendre face à ce qu'on aura. Aujourd'hui, on voit des gens diplômés de master, de licence dans les entreprises qui sont incapables de défendre leur diplôme.

On voit des gens qui sortent des universités privées ou publiques avec des diplômes et ne pas subir une bonne formation. Ici, on nous forme, on nous apprend le métier, on nous met dans le bain, on nous fait comprendre c'est quoi la caisse, bref, on nous forme pour défendre ce que nous avons appris. J'invite les étudiants, les travailleurs qui veulent se spécialiser aux métiers de la banque de venir, car nous sommes là pour eux, et ils ne seront pas du tout déçus», a-t-elle souligné.

Pour sa part, Angelina Vov Dellat, secrétaire administrative et comptable à African Young leaders, a signifié que le but de cette formation n'est pas seulement de s'asseoir en tant que secrétaire comptable, mais de transmettre également le savoir-faire qu'ils connaissent. Étant donné qu'ils sont un centre de formation en simulation bancaire, ils sont donc censés connaître les fondements, les principes liés à cette formation.

« Je veux adresser un message aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, aux sociétés, aux entreprises qui sont dans le besoin, qui pensent qu'ils peuvent former leurs employés qui accusent quelques difficultés, par exemple, de ne pas hésiter de venir à African Young leaders. Nous sommes un centre de formation et nous faisons également le service de placement du personnel. Aux étudiants, la porte est grandement ouverte à tous ceux qui veulent apprendre le métier de la banque», a-t-elle lancé.

Notons que parmi les formateurs, il y a Sydney Tchikaya, Donel Opendza, Ervé Viviane Bassouaka, Angelina Vov Dellat et Jean Lepoua, ...