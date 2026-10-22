Congo-Brazzaville: OEuvre philanthropique - La Fondation Kamal soutient les élèves de l'école primaire de la Poste au pays

Afin d'améliorer les conditions d'études et d'apprentissage des élèves du CP 1 et du CP 2 de l'école primaire de la Poste, située dans le troisième arrondissement de la capitale, Poto Poto, la Fondation Kamal leur a offert, le 20 octobre, un don de soixante tables-bancs et deux cents kits scolaires.

Le don s'inscrit dans le cadre de la promotion des initiatives de solidarité, d'entraide et de soutien à l'éducation que la Fondation Kamal ne cesse de prôner à travers ses nombreuses actions de philanthropie. Les soixante tables-bancs à deux places offertes vont équiper les salles de classe des cours préparatoires première et deuxième année (CP1 et CP2).

Quant aux deux cents kits scolaires, ils comprennent notamment des sacs d'écolier, des cahiers, des stylos, des ardoises, des crayons de couleur, des gommes ainsi que des tablettes éducatives et d'autres fournitures nécessaires au travail quotidien des élèves. Ils sont d'un grand apport pour les élèves bénéficiaires.

Par ce geste, la Fondation Kamal entend alléger les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés certains établissements scolaires et favoriser ainsi un environnement d'apprentissage plus adapté aux besoins des enfants.

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La mise à disposition de ce don à l'école primaire de la Poste est un appui indéniable pour les élèves, les enseignants et les familles, dont les ressources financières ne permettent pas toujours de répondre avec efficience aux besoins pédagogiques.

Conduite par Christel Freddy Awelé, représentant M. Kamal, président de la Fondation, la délégation a été accueillie par M. Adzouana, directeur de l'école primaire de la Poste. Il avait à ses côtés le corps enseignant, en présence de Michel Ampari, inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription scolaire concernée, venu superviser la cérémonie.

Cette activité a été un moment de rapprochement entre des acteurs de l'éducation et l'organisation engagée dans l'action sociale. « Au-delà de la valeur matérielle des dons, cette initiative témoigne de l'importance des partenariats entre les structures de solidarité et les établissements scolaires pour répondre aux besoins du système éducatif »; a dit Christel Freddy Awelé. « En dotant les classes de tables-bancs supplémentaires et en mettant des fournitures à la disposition des élèves, la Fondation Kamal apporte une contribution concrète à l'amélioration du cadre scolaire. Ces équipements vont permettre aux bénéficiaires de disposer de meilleures conditions matérielles pour suivre les enseignements et accomplir leurs activités pédagogiques », a-t-il ajouté.

Signalons que la Fondation Kamal a pour vocation d'apporter assistance, accompagnement et soutien aux personnes socialement défavorisées ainsi qu'à celles en situation de vulnérabilité. Son action s'inscrit notamment dans les domaines social, éducatif et sanitaire, avec pour ambition de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population concernée.

À travers cette initiative en faveur de l'école primaire de la Poste, la Fondation réaffirme la place de l'éducation parmi les leviers essentiels du développement humain et de l'égalité des chances. Les fournitures scolaires adaptées, les équipements appropriés sont un facteur important visant à favoriser la participation des enfants aux activités pédagogiques et soutenir leur parcours scolaire.

Cette remise du don illustre le rôle que peuvent jouer les fondations et les organisations de solidarité dans l'accompagnement des établissements scolaires. Elle rappelle également que l'amélioration durable des conditions d'apprentissage requiert une mobilisation collective, associant les pouvoirs publics, les équipes éducatives, les partenaires sociaux et les acteurs privés.

En soutenant les élèves dès les premières années de leur scolarité, la Fondation Kamal pose ainsi un geste de solidarité en faveur de la jeunesse et contribue par cette action à la promotion d'une éducation plus inclusive et à la construction de meilleures perspectives pour les générations futures.