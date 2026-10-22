Congo-Brazzaville: Lions club - La 46e Convention congrès du district multtiple 403 annoncé pour mai prochain

Reçu en audience à Loango par Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou, Eric Georges Castanou, gouverneur du district 403 B1 récemment élu à Dakar, au Sénégal, a informé l'autorité préfectorale de l'organisation du 3 au 9 mai prochain à Pointe-Noire de la quarante-sixième Convention congrès du district Multiple 403 du Lions club international.

Elu lors de la quarante-cinquième Convention congrès du district Multiple 403 à Dakar, Eric Georges Casatanou va présider pendant un an aux destinées de l'organisation qui s'apprête à accueillir, en mai prochain à Pointe-Noire, ses hôtes qui viendront des quatre coins du monde. « Nous sommes là pour vous accompagner partout où on aura besoin de nous.

L'événement que vous vous apprêtez à célébrer va réunir de nombreuses personnalités venues du monde et nous avons le devoir de bien les accueillir. Nous allons nous déployer au niveau de la préfecture du Kouilou pour que cet événement soit un succès », a assuré Paul Adam Dibouilou.

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En présentant le quarante-sixième Convention congrès, Alphonse Obambi, président du comité d'organisation, a dit: « C'est un événement important que nous allons vivre. Il sera placé sous le haut patronage de Denis sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat. C'est un moment de travail fait d'échanges, de formation et de rencontres diverses. Plus de 700 congressistes sont attendus à Pointe-Noire.

Il y aura notamment la parade des différentes délégations du district, soit vingt-deux pays, sur une des grandes artères de la ville, le cocktail...mais aussi l'élection du président du Conseil des gouverneurs, en la personne du Congolais Mbadinga Itsouhou, actuellement vice-président du Conseil des gouverneurs, sans oublier l'inauguration du Centre contre le diabète situé dans l'enceinte de l'hôpital général de Loandjili et du centre ophtalmologique qu'abrite l'hôpital général Adolphe-Sicé ».

Pour le préfet du Kouilou, cet événement sera une occasion propice pour les Lions de visiter les merveilleux sites touristiques et attractifs de son département, à l'instar du musée de l'esclavage en construction, du site Bas Kouilou, des Gorges de Diosso, de la réserve de Conckouati-Douli.

Il a sollicité l'aide et l'apport des Lions dans les domaines de l'éducation, de la santé ou de la desserte en eau potable qui se posent avec acuité dans plusieurs districts du département.

Le Lions club est la plus grande organisation internationale des clubs service au monde dédiée à l'action humanitaire et communautaire. C'est une organisation caritative à but non lucratif.