Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

22 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 12e journée, 3e division

Bromley est laminé à domicile face à Leicester (0-4), avec Willam Hondermarck titulaire au poste de milieu droit.

France, 9e journée, 2e division

Rodez subit la loi de Montpellier (0-3). Raphaël Lipinski, capitaine, et Loni Laurent Quenabio étaient titulaires. Le second nommé est pris de vitesse par Megnan sur le deuxième but héraultais.

Titulaire dans l'axe montpelliérain, Yaël Mouanga a été averti à la 50e minute.

Géorgie, 29e journée, 1re division

Dila Gori s'incline face à Iberia 1999 (1-2). Remplaçant, Romaric Etou est entré à la 75e minute, alors que le score était acquis.

Lettonie, 33e journée, 1re division

Daugavpils bat Auda 2-1, avec Ceti Taty Tchibanda titulaire en défense.

Roumanie, 12e journée, 1re division

Arges prend un point chez l'Universitatea Cluj (2-2), sans Gabriel Charpentier, absent depuis sa sortie sur blessure le 13 septembre.

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