Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Angleterre, 12e journée, 3e division

Bromley est laminé à domicile face à Leicester (0-4), avec Willam Hondermarck titulaire au poste de milieu droit.

France, 9e journée, 2e division

Rodez subit la loi de Montpellier (0-3). Raphaël Lipinski, capitaine, et Loni Laurent Quenabio étaient titulaires. Le second nommé est pris de vitesse par Megnan sur le deuxième but héraultais.

Titulaire dans l'axe montpelliérain, Yaël Mouanga a été averti à la 50e minute.

Géorgie, 29e journée, 1re division

Dila Gori s'incline face à Iberia 1999 (1-2). Remplaçant, Romaric Etou est entré à la 75e minute, alors que le score était acquis.

Lettonie, 33e journée, 1re division

Daugavpils bat Auda 2-1, avec Ceti Taty Tchibanda titulaire en défense.

Roumanie, 12e journée, 1re division

Arges prend un point chez l'Universitatea Cluj (2-2), sans Gabriel Charpentier, absent depuis sa sortie sur blessure le 13 septembre.